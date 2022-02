Sin alcalde y divididos por los políticos en el municipio de Duyure

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desesperado por mostrar que tiene dos identidades y, por ende, igual número de nacionalidades, don José Lázaro Hernández, un agricultor que habita en la frontera entre Honduras y Nicaragua, buscaba entre latas y papeles sus documentos.



En la puerta de madera rústica de su casa de adobe había stickers de la candidata a la alcaldía del Partido Nacional por Duyure, Choluteca, Célfida Bustillo, pese a que ahí ya es territorio nicaragüense.

“Yo soy hondureño”, afirmó con humildad el labriego, quien estaba un tanto nervioso por la división política que se ha generado en ese sector luego del proceso electoral del 28 de noviembre pasado.



Duyure es un municipio de Choluteca ubicado a unos 233 kilómetros de Tegucigalpa y se ubica en la línea fronteriza con Nicaragua, al sur de Honduras.



El pueblo en la actualidad se encuentra sin autoridad municipal, nadie puede hacer ningún trámite, no hay a quien acudir para solucionar sus problemas. Esto debido a que la alcaldesa y candidata por el Partido Nacional obtuvo 1,223 votos, el 58.80% del total, pero los de la Alianza por Duyuye, de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal, liderada por Jorge Pastrana, no aceptaron los resultados. Los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que la Alianza sacó 1,138 votos, el 48.20% del total, 85 menos que la candidata nacinalista, pero impugnaron el proceso porque Bustillo llevó 186 votantes de Nicaragua que estaban fueran del Censo Nacional Electoral.



En la línea divisoria, hasta donde llegó el equipo de EL HERALDO Plus, hay alrededor de 300 familias que tienen doble nacionalidad.



Son pueblos remotos, donde los ciudadanos de ambos países, por la cercanía, han unido familias y siempre han tenido doble nacionalidad.



Con el nuevo Censo Nacional Electoral que realizó el Registro Nacional de las Personas (RNP), quienes estaban en Nicaragua fueron censados como extranjeros, pero recibieron su Documento Nacional de Indentificación (DNI).

Don José vive en Los Calpules, municipio de Santa María, Nicaragua, pero solo camina unos pasos y entra a Honduras. “Yo nací en un lugar que le dicen El Zapote, Honduras, pero en el enrolamiento no querían que nos enroláramos porque decían que nosotros somos nicaragüenses”, la base legal es que su casa está en territorio del otro país.



Ante los reclamos, el CNE ordenó repetir las elecciones, el pasado 9 de enero, pero la candidata del Partido Nacional interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y todo quedó nuevamente el suspenso.



No obstante, el miércoles 2 de febrero la Sala de lo Constitucional resolvió que la acción de Bustillo contra actuaciones del Tribunal de Justicia Electoral son “cuestiones de mera legalidad, ya que considera que la decisión de los órganos electorales fueron correctas”.

Repetición

Ante esto, la salida salomónica es volver a desarrollar el proceso electoral, algo nunca antes visto en este atractivo pueblo de un poco más de 4,000 habitantes, sumido en crisis por no tener autoridad, golpeado por la pobreza y la sequía. Desde San Marcos de Colón, hasta Duyure se recorren 34 kilómetros por una calle de tierra, entre carbonales, tierras áridas y gente laboriosa donde la pobreza se percibe debido a que allí inicia el corredor seco y la sequía los ha dejado sin alimento.

El pueblo es pequeño, las calles del centro están pavimentadas con concreto hidráulico, enormes murales artísticos en las paredes de las casas embellecen sus fachadas, su gente es amable y luchadora, pero la política les ha robado la paz que tenían. “Nosotros vivimos en Nicaragua, pero siempre hemos votado en Duyure, ahí hemos registrado los fierros, porque Nicaragua es muy lejos, a tres horas de aquí”, expresó don José.



La candidata nacionalista declaró en una llamada telefónica que ella estaba fuera del pueblo, pero ayer iba a ver qué acciones tomaba con las bases.



Señaló que todo lo que se está haciendo por parte del CNE es ilegal porque quieren sacar del Censo a 186 hondureños que siempre han votado en Duyure. “Yo sigo sosteniendo que repetir las elecciones es injusto, ya hubo un ganador, fui yo, todavía así aparezco en el CNE, no sé qué fue lo que le pasó a la Sala de lo Constitucional, pienso que hubo algo de por medio”, señaló.



Por su lado, Jorge Pastrana, candidato de la Alianza Libre-Liberal, aseguró que “nosotros vamos a ir a nuevas elecciones, solo estamos esperando la convocatoria del CNE”.



Consideró que todo el pueblo es lo que quiere, esa es la salida para encontrar la paz, ya que al irse a los cálculos, si se quitan 186 personas que deben votar en el consulado de Managua, Nicaragua y no en Duyure, ellos ganan el proceso.

“La salida salomónica es que nos vayamos a las nuevas elecciones y ahí vamos a demostrar quién es el que gana, ya sin los nicaragüenses”.



¿Cuál es el problema con estas 186 personas?, le consultó EL HERALDO Plus. Pastrana insistió que “son personas que viven en Nicaragua, nicaragüenses con documentos hondureños”. Al interior de Duyure hay mucho división, unos a favor de la actual alcaldesa, que busca su quinto periodo y otros del la alianza Libre-Liberal. El profesor Andrés Gómez, quien habita en el centro de Duyure, sostuvo que en la frontera entre Nicaragua y Honduras hay unas 386 personas enroladas de varios partidos, que siempre han votado en ese municipi.

