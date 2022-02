Manuel Zelaya: CIDH admite demanda contra Honduras por golpe de Estado 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Fui notificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha aceptado la demanda que interpuse contra el Estado cuando fui sacado a balazos y expulsado a Costa Rica”, afirmó este viernes el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.



El exmandatario detalló que "la aceptación de la denuncia se dio en agosto del año pasado, pero es hasta ahora en enero que la CIDH lo comunica", refirió en entrevista con Radio América.

“Hace apenas tres semanas fui notificado que se había aceptado la demanda que hace 12 años interpuse contra el Estado de Honduras cuando casi fui secuestrado a balazos y expulsado a otro país, específicamente a Costa Rica”, amplió Zelaya Rosales en referencia a los hechos que lo sacaron del poder en 2009.



De acuerdo al esposo de la presidenta Xiomara Castro, con esto la CIDH estaría señalando al Estado de Honduras por un crimen de alta traición a la patria.



En la denuncia, el exmandatario acusa al Estado ya que sus representantes del Poder Judicial y Congreso Nacional procedieron a su derrocamiento por medio de las armas.

La familia Zelaya Castro tendría seis meses a partir de la notificación para buscar un proceso de conciliación con el Estado hondureño, caso contrario, el gobierno tendría que hacerle frente a un tribunal.



Mel, como popularmente se le conoce, agrega que "nosotros no estamos pidiendo reparación de daños porque esas las determina la CIDH. Lo que estamos pidiendo es reparación de daños morales, no materiales".

La notificación de la CIDH habría llegado a la Cancillería de la República durante la administración de Hernández.

