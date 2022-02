Reinaldo Tilguath: “queremos rescatar el fútbol...”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de colgar las botas en 2015 con 13 títulos de Liga y convertirse en entrenador, el exvolante Reynaldo el Chino Tilguath ahora tiene otro objetivo: apostarle a la niñez para “rescatar el fútbol”.



Sin embargo, para desarrollar el proyecto de asumir el control de la Federación de Fútbol en 2023 hay un camino duro por recorrer, más si se quiere doblegar al sistema...



¿Qué tal, Reinaldo? El jueves escribiste en Twitter una nómina liderada por Adalid Puerto para buscar la presidencia de la Fenafuth. ¿Llegarán hasta las últimas consecuencias o serán solo llamarada de tuza?

Tenemos que presentar todos los requisitos y probablemente si no llegamos a las elecciones es porque faltó algo pero tenemos tiempo para alistar todo, con una plantilla representativa del fútbol hondureño.



¿Cuentan con el apoyo de Emilio Izaguirre, quien se pronunció ayer diciendo que exjugadores deben tomar el mando de la Fenafuth?



Los nombres que publiqué son algunos con los que ya hemos hablado. Se puede incluir a otros jugadores que quieran el bienestar de nuestro fútbol.



¿Económicamente cómo piensan contrarrestar la maquinaria del statu quo que domina el balompié?



Los patrocinadores se buscan, iremos a sentarnos con el sector menor y ofrecerles un proyecto, Dios primero les interese. El proyecto tendrá como base la educación y formación del futbolista, la educación va porque va y será en todas las comunidades a nivel nacional.



¿Ya empezaron a platicar con los diputados, sobre todo los de las ligas menores que son los que prácticamente deciden al presidente en las elecciones de Fenafuth?



Algunos del sector menor nos dijeron que nos reuniéramos y lo haremos a su debido tiempo para presentarles el programa encaminado a recuperar el fútbol base. Aquí no solo es de pensar en participar en todo a nivel de selecciones.



¿Hace cuánto inició este proceso de llevar un exjugador a la silla de Fenafuth?



Lo habíamos hablado hace tiempo con Víctor la Muma Bernárdez, Adalid Puerto y Mario Berríos. Nos involucramos de a poco. En lo personal, si tuviera que renunciar a cuatro años de dirigir pues lo haré, pero en cambio me preocuparé por el fútbol de Honduras.



No tenemos una varita mágica, solo buscamos la oportunidad de trabajar desde las bases dándole prioridad a los niños y que todos tengan la posibilidad de llegar a Primera División o a la Selección Nacional.



Hernán el Bolillo Gómez tiene contrato hasta 2026, ¿es una camisa de fuerza para ustedes?



Resulta que en el fútbol los contratos son negociables, hay cláusulas y al final unas tienen que respetarse y otras se pueden negociar; no estamos aquí para sacar a alguien, simplemente miraremos y analizaremos, porque nosotros los técnicos vivimos de resultados.



¿Le gustaría tener un hondureño en la H?



La idea nuestra es esa, dar prioridad a un técnico hondureño. Tenemos capacitados tantos entrenadores profesionales que no tienen oportunidad y están en nada. Eso no es bueno.



¿A qué técnicos hondureños les ve perfil?



No podemos hablar ahora porque hay un DT trabajando, pero entrenadores capaces hay y con la formación debida... la cuestión es que el extranjero viene y no todos aman el país en el que trabajan. Queremos ver hojas de vida para no equivocarse en la persona que se contratará y un consenso en lo administrativo y deportivo.



¿Ya han hablado con patrocinadores para tener apoyo económico si llegan a la presidencia?



En esa parte se reunirá Adalid Puerto, él es empresario y tiene muchas amistades que pueden llegar a patrocinar la camiseta de la Selección. Porque es una gran oportunidad aparecer en la camiseta, es una puerta al mundo. Los que están son importantes, pero si se puede sumar más para mejorar la economía y que todas las selecciones se equipen como a la Mayor sería lo más recomendable.



¿Qué pasos siguen ahora, Maizoro?



Presentar la planilla. Los requisitos tienen que estar al día para presentarlos antes de las elecciones. Astor Henríquez será el encargado legal, recordemos que su profesión le da para encargarse de ese tema.



¿Cuál es la fecha límite para presentar los documentos, Tilguath?



El Comité Ejecutivo actual tiene un año y medio más antes de las elecciones, por eso hay tiempo de presentar una planilla creíble, tanto para el empresario que pueda invertir como para que el sector menor nos pueda apoyar. No queremos incluir a cualquiera, los nombres que estamos ahí no estamos manchados.



La vez pasada ni Yankel Rosenthal pudo contra el sistema, contra Rafael Callejas, ¿qué les hace pensar que podrán ustedes ahora?



Vamos a hacer la lucha, quizá Yankel al final no obtuvo los votos que creyó poder tener. La gente cree en el exfutbolista y a los que les interesa el fútbol miran la eliminatoria actual por ejemplo y tenemos tres puntos... al final los resultados son los que hablan.

¿Ajustará solo con ser exjugadores o se ocupa tener estudios de dirección deportiva para llegar a la Fenafuth?



En eso hay varios jugadores, por ejemplo, Adalid Puerto es empresario y conoce administración de empresas; en la parte legal, Astor ha estado hasta en cursos de la FIFA. No confundimos nuestros roles y en la parte deportiva habrá gente que se interesará en estadios, canchas, implementos deportivos para los niños, que tengan desayuno, estudio, una fruta, porque son el futuro del balompié.