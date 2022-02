Doña Alicia le llevó rosas a Suyapa por sanar a su nieto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fiel a su promesa se presentó ayer doña Alicia Cardona, quien se postró ante la imagen sagrada de 6.5 centímetros de la Virgen de Suyapa.



Rendida a la Patrona de Honduras, doña Alba sostuvo en su mano derecha un hermoso y colorido ramo de rosas y en su mano izquierda una caja de seis candelas.



Tras cumplir los cinco minutos permitidos frente a La Morenita, se levantó y muy agradecida contó a EL HERALDO que cumplió con la promesa por la que le trajo el ramo de rosas que le había prometido a la Virgencita, ya que le concedió el milagro de su nieto Alexander Laguna.

“A mi nieto lo operaron porque tenía agua en el cerebro, después de la operación le dio coronavirus. Pero gracias a la Virgen y a Dios mi nieto está sano. Ellos me lo curaron”, dijo con mucha fe.



Para cumplir con la promesa, la peregrina tuvo que partir desde las 3:00 AM de su residencia que se ubica en el barrio Cabañas de El Progreso, Yoro para que de esa manera llegara a tempranas horas a la Basílica de Suyapa, en la capital.



Doña Alba no escondió su agradecimiento y reiteró que “gracias a la Virgencita porque me sanó a mi niño. Estoy muy agradecida con ella”, reconoció la feligrés.



Al igual comentó que año tras año visita a la Virgencita, pero desde hace dos años no la visitaba por la pandemia.



“Me siento muy feliz porque necesito estar cerca de La Morenita, ella es nuestra intercesora”, asegur.

