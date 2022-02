Honduras ya no comprará vacunas anticovid para adultos porque EE UU las donará

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras ya no comprará vacunas contra el covid-19 para la población de 12 años en adelante porque Estados Unidos se las donará.

"El gobierno y pueblo de los Estados Unidos que aquí no ha sido considerado como lo que de verdad está haciendo, he tenido dos jornadas maratónicas de trabajo con ellos, ya se tiene arreglado con ellos que Honduras no volverá a pagar un solo centavo por una vacuna de adultos", anunció en el foro televisivo Frente a Frente el titular de Salud José Manuel Matheu.

Añadió que el gobierno y pueblo de Estados Unidos le va a obsequiar al país todas las vacunas de adulto que se ocupen de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech.

"¿Pero cómo las vamos a mantener en refrigeración si no tenemos freezers? ya nos donaron tres pero ahorita nos van a donar 15 congeladores más de temperatura de -80 grados centígrados", explicó el galeno.

Lo anterior fue un compromiso que hizo la vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, quién estuvo presente en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro.

"De entrada vienen 696 mil vacunas anticovid pero tenemos que revisar inmediatamente cuántas se iban a comprar para no hacerlo, además nos va a dar con qué mantenerlas, los freezers", adelantó.

El funcionario manifestó que ahora se tiene que revisar si hay contratos de compras de vacunas para adultos, ya que habrá que negociar que se cancelen y se pueda cambiar a compra de vacunas pediátricas.

La administración de Salud anterior firmó un contrato para adquirir 4.4 millones de dosis de Sputnik V, pero solo llegaron 80 mil, y las autoridades no informaron sobre la llegada de próximos lotes.

Asimismo, se firmó un contrato para la compra de cuatro millones de dosis de Pfizer-BioNTech para la población de 12 años en adelante.

También se firmó un contrato para la adquisición de dos millones de vacunas pediátricas de Pfizer-BioNTech.

"Estados Unidos nos está reconstruyendo nueve centros de salud completamente, tres en Gracias a Dios, tres en Choluteca y tres en Lempira", agradeció.



