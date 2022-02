Tras quedar en libertad, excomisionado Leonel Sauceda da el último adiós a su madre

COLÓN, HONDURAS.- Tras ser absuelto este miércoles del delito de lavado de activos, el excomisionado general de la Policía Nacional Leonel Sauceda llegó hasta Colón para darle el último adiós a su madre, Juana de Sauceda.

Desde la capital, el excomisionado se trasladó hasta Sonaguera donde es velado el cuerpo de su progenitora quien no tuvo la oportunidad de verlo en libertad tras haber sido detenido en febrero de 2020 por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos. Para entonces, también fue aprehendida su esposa Patricia Sbeltlana Estrada.

"Es difícil porque yo pude haber estado con mi madre todos estos dos años que injustamente me metieron preso, pude haber estado con ella que estaba padeciendo de una enfermedad difícil", expresó Sauceda.

"Mi madre murió hoy en la madrugada (miércoles) y ni siquiera experimentó la satisfacción de ver a su hijo en libertad, pero Dios sabe lo que hace, él nunca se equivoca", agregó.

Leonel Sauceda en el velatorio de su madre este jueves.



Un día agridulce

A su salida de los tribunales, el excomisionado policial fue recibido entre gritos y abrazos por sus hijos, hermanos y también amigos. Sin embargo, la noticia de su absolución llegó justo el día en que madre partió de este mundo.

Muy consternado expresó que "lo único que necesito es estar con ella y con mis hermanos porque ella nos enseñó valores, ser honestos, unidos".

"Esto no va a destruir nuestros sueños y anhelos de hacer lo mejor por Honduras, si usted tiene sueños grandes no espere tormentas pequeñas. A mucha gente quizá le he incomodado, porque nunca le he hecho mandados a nadie", finalizó.



