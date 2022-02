A punto de resolverse crisis por la presidencia en el Congreso Nacional

La reyerta en la mesa principal del Congreso comenzó cuando el ministro de Gobernación no le dio la palabra a la facción de Libre leal al gobierno y decidió juramentar a Jorge Cálix.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis en el Congreso Nacional daba señales anoche de finalizar al celebrarse reuniones al más alto nivel, la disposición de los diputados disidentes de Libre de renunciar a sus cargos directivos y la llegada a la sede del Legislativo de los diputados nacionalistas.



El expresidente y coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, encabezaba las reuniones con el diputado Jorge Cálix en busca de una solución a este conflicto que se originó el 21 de enero, cuando se eligió la directiva provisional. Los diputados que acompañan a Cálix lo dejaron en libertad para que tome la decisión final, informó el congresista Marco Eliud Girón.

Cálix, precisó, “ha recibido el respaldo de los 17 diputados y le hemos dado toda la potestad y confianza para llegar a acuerdos con el coordinador general Manuel Zelaya, que se reunieron ya con un testigo de honor y esperemos que en las próximas horas se resuelva pacíficamente esta situación”.



Cálix y Zelaya tuvieron una primera reunión el martes y anoche estaba prevista otra cita en la que no se descartaba la presencia de otros actores de este conflicto. “Esta situación debe resolverse lo más pronto posible a lo interno del Congreso Nacional”, afirmó Girón, uno de los expulsados de Libre.

Apoyo a Redondo

Por la mañana de ayer el expresidente Zelaya dijo tener esperanzas de que el problema se resuelva rápido.

“Ellos (los disidentes) son hermanos nuestros y tienen las puertas abiertas en el partido para buscar acuerdos políticos y que recuperen su estatus político, que dentro de la conciencia del pueblo considero que no lo tienen perdido”, dijo Zelaya. Dio a entender que Redondo sigue recibiendo el respaldo de la presidenta Xiomara Castro porque quiere cumplir con el compromiso de campaña con el Partido Salvador de Honduras (PSH), de Salvador Nasralla.



“La directiva (de Redondo) tiene el reconocimiento de la Presidencia de la República, del pueblo hondureño y los diputados que se integraron al Congreso Nacional” para votar por él, añadió Zelaya.



“Aunque están puestas las cartas sobre la mesa, pero la propuesta más fuerte es el reconocimiento de Luis Redondo”, insistió Zelaya.



Dejo entrever que los expulsados de Libre, como resultado de este acuerdo, podrán regresar al partido porque “son hermanos nuestros”.



Cálix, por su parte, escribió en su cuenta que “el diálogo es permanente, seguimos trabajando para lograr consensos que permitan a la presidenta Xiomara Castro hacer las grandes reformas que Honduras necesita”.

La llegada del PN al CN

Gran expectación causó la llegada al Congreso de los diputados del Partido Nacional encabezados por su jefe de bancada, Tomás Zambrano. Estos congresistas no asistían desde el 21 de enero .



Zambrano dijo que su llegada tenía como finalidad contribuir a la solución de la crisis.



Ya no le dan el respaldo absoluto a Cálix, ahora los nacionalistas proponen tres opciones: que Redondo reciba la legalidad con la mayoría simple, que en su defecto el favorecido sea Cálix y si no hay acuerdos que surja una tercería. El Partido Nacional votaría por cualquier opción si Libre y sus disidentes requieren de sus votos.



El Partido Liberal, por su parte, respaldará cualquier acuerdo al que llegue el partido Libre, dijo su jefe de bancada, Mario Segura.

