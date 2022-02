José Carlos Cardona : “No hemos recibido ningún informe de la UCP de los proyectos de vivienda”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) es el ente encargado de recibir las 2,786 viviendas que ejecuta la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) en diferentes regiones de Honduras para los afectados de los fenómenos naturales Eta y Iota.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó los lugares, pero encontró poco avance, además que las familias afectadas están casi a la intemperie y en el olvido.



Ante esto, el nuevo ministro de Sedis, José Carlos Cardona, aseguró que la UCP no les ha informado nada de los proyecto que ejecuta, tampoco hay un mapeo para atender a las familias que sufren debido a los daños que ocasionaron ambos huracanes.



Precisó que solicitarán la información necesaria para enterarse de todos los proyectos y ver qué atención se puede dar a las familias que perdieron todo, principalmente sobre sus necesidades. A continuación sus declaraciones para EL HERALDO Plus.

¿Qué acercamientos ha tenido Sedis con la UCP?



No hemos tenido acercamientos con la UCP, no hemos tenido tiempo de sentarnos con todas las dependencias estatales y no hemos tenido Consejo de Ministros para saber asuntos como ese de las viviendas.



¿Van a revisar los proyectos que son para los afectados de Eta y Iota?



Sí, vamos a revisar proyectos que se hicieron para ayudar a gente afectada por huracanes, porque mucha de esa gente ha denunciado que no recibieron sus casas o que se les instrumentalizó con las ayudas.



¿Los acuerdos dicen que Sedis debe recibir las casas, lo van a hacer?



Vamos a cumplir con lo que está en ley, contratos y convenios firmados con las fundaciones que construyeron las casas, siempre y cuando se hayan finiquitado los proyectos de manera transparente, en tiempo y forma. Pero no podemos recibir residenciales que están incompletas ni mucho menos vamos a ir a entregar viviendas indignas a la gente.



¿Qué mecanismo van a seguir para hacerse cargo de los proyectos?



Primero debemos solicitar la documentación por parte del ente que hizo los proyectos y los ejecutores para estudiar bien lo que ya ustedes -Diario EL HERALDO- han venido evidenciando a través de sus investigaciones.

¿La UCP no le ha informado a Sedis de la existencia de estos proyectos?



No hemos recibido ningún informe de UCP hasta ahora, estamos a espera y vamos a proceder al solo tener datos al respecto.



¿Cómo se van a coordinar con la Secretaría de la Presidencia para darle continuidad a estos proyectos?



El ministro (Rodolfo) Pastor está trabajando en la instalación del Gobierno y en este momento no hemos podido hablar de otra cosa que no sea ese tema. Pero, la próxima semana revisaremos lo de las construcciones que esa UCP hizo, porque sin duda es urgente resolverle a la gente.



Las familias afectadas por Eta y Iota están en calamidad, ¿qué se puede hacer con ellas?



No existe ningún mapeo para las familias afectadas por Eta y Iota, al menos no por parte del Estado. Aquí lo que hay que hacer es una estrategia de atención interinstitucional para ver cómo se resuelve lo inmediato, ya son casi dos años y son miles de personas desatendidas, algunas todavía viven a la intemperie.



¿Qué va a pasar con Lomas del Diamante y las casas contenedores?



Tengo entendido que el problema en Lomas del Diamante es el de la invasión que se hizo y que los pobladores ahora están respondiendo con violencia. No es para menos, les quitaron sus tierras. Hay propietarios que habían lotificado y les quitaron sus tierras también. Ahí lo que procede es una investigación de campo urgente.

¿Residencial Morazán en Lomas del Diamante seguirá siendo una opción?



Desconozco lo de Residencial Morazán.



¿Van a analizar si la UCP está usurpando funciones públicas usando recursos del Estado?



Esa es una pregunta que debe contestar el ministro Pastor, es un hombre muy recto, eficiente y conocedor de los problemas que enfrenta esa secretaría, producto de las malas administraciones anteriores. Sin duda se va a averiguar no solo ese tema, sino replantear toda esa UCP.

