"Mi madre murió hoy y no experimentó la satisfacción de verme libre": Leonel Sauceda tras absolución

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un día agridulce vivió este miércoles el excomisionado Leonel Sauceda tras escuchar su sentencia absolutoria tras casi dos años de prisión, pero la noticia llegó justo en el marco de la muerte de su madre.



El Poder Judicial informó que la decisión ocurrió porque "la parte acusadora no presentó medios de prueba suficientes para quebrantar el estado de inocencia del ciudadano Leonel Sauceda", por lo que la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional dictó el fallo por unanimidad.



Tras salir de la audiencia, Sauceda dedicó unos minutos para conversar con los medios de comunicación, donde derramó lágrimas amargas por el luto que lo embarga al saber que su madre no pudo presenciar esa noticia, que representa una victoria para toda su familia.

"Es difícil porque yo pude haber estado con mi madre todos estos dos años que injustamente me metieron preso, pude haber estado con ella que estaba padeciendo de una enfermedad difícil. Mi madre murió hoy en la madrugada y ni siquiera experimentó la satisfacción de ver a su hijo en libertad, pero Dios sabe lo que hace, él nunca se equivoca", dijo Sauceda.



Sobre su proceso, en el que se le acusaba a él y a su esposa, Patricia Sbeltlana Estrada de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, dijo que siempre supo que eran inocentes, pero cuestionó que por su buen proceder en la institución policial, alguien quería verlo preso.

"¿A quién le estorbaba yo? ¿A quién incomodaba? No era útil para un sistema solo por hacer lo correcto... y no importa donde me ponga Dios, seguiré haciendo lo correcto, nunca me voy a acomodar para hacer algo indebido, algo incorrecto. Y si por eso me marginan, me sacan, me acusan injusta y falsamente como lo han hecho hasta el momento, Dios sabe lo que hace", agregó.



Además, aprovechó para agradecer a los jueces a cargo de caso, y aseguró que aunque sus enemigos buscaron convencer a personas cercanas a él para mentir, ellos no se prestaron.

"No importa quién estaba detrás de todo esto, yo perdono a todo mundo. Estos dos años han sido difíciles pero Dios me ha mandado capacitado para perdonar. No importa el daño que a uno le hagan, hay que ser tolerantes para perdonar. Hemos visto un tribunal de sentencia justo, mujeres valientes que no se prestaron a mentir. Nunca dudé que era inocente, mi esposa también, fue acusada solo por ser mi esposa, así no se destruyen familias o instituciones", enfatizó.

El luto

A Sauceda lo esperan fuera del tribunal sus hijos, hermanos y amigos, todos lo recibieron entre abrazos y gritos de victoria, pero dijo que en su corazón solo deseaba viajar al departamento de Colón, donde se le dará cristiana sepultura a su madre.

"Mi mamá está muerta y en este momento hago los trámites correspondientes para poder ir a velarla. Lo único que necesito es estar con ella y con mis hermanos porque ella nos enseñó valores, ser honestos, unidos. Esto no va a destruir nuestros sueños y anhelos de hacer lo mejor por Honduras, si usted tiene sueños grandes no espere tormentas pequeñas. A mucha gente quizá le he incomodado, porque nunca le he hecho mandados a nadie", finalizó.

