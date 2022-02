EN VIVO: Estados Unidos le gana 3-0 a Honduras en Minnesota

MINNESOTA, ESTADOS UNIDOS.- Honduras pierde 0-3 ante Estados Unidos en el Allianz Field.

A los 7 minutos, Weston McKennie anotó el primero de cabeza luego de un centro al área.

El segundo tanto lo anotó Walker Zimmerman. A los 36 minutos de la primera parte recibió en el área y ante la débil marca de Juan Delgado y Denil Maldonado, amplió la ventaja.

En el complemento, Cristian Pulisic aprovechó un rebote y con disparo cruzado definió el 3-0 contra la escuadra comandada por el Bolillo Gómez.

Alineaciones confirmadas:

Honduras: Luis López; Omar Elvir, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Wisdom Quayé; Alfredo Mejía, Juan Delgado, Kevin López, Diego Rodríguez; Alberth Elis y Romell Quioto.

Estados Unidos: Matt Turner; Walker Zimmerman, Reggie Cannon, Antonee Robinson; Weston McKennie, Miles Robinson, Jordan Morris, Luca de la Torre, Kellyn Acosta; Ricardo Pepi y Tim Weah.

Previa

A la crisis futbolística que vive el equipo de todos, hoy se suma un ingrediente que Hernán el Bolillo Gómez no logra entender: se jugará entre -13 y -26 grados centígrados en una cancha que no tendrá nieve gracias a máquinas que logran evacuarla antes de que inicie el encuentro: “Es inconcebible que un equipo poderoso te traiga a estas condiciones para sacar un resultado... no ha empezado el partido y no veo la hora en que se acabe, no es un juego para disfrutar, es para sufrirlo”, dijo el sudamericano, que perdió los últimos cuatro partidos al frente de la H.

Además, la Bicolor no le hace un gol a los gringos en su patio en los últimos tres duelos y no le gana hace cuatro (la última victoria en Estados Unidos fue en 2001 con aquel recordado juegazo 3 a 2 en Washington).



Los organizadores han tenido que aplicar medidas de contingencia para el frío, que incluyen la entrega a los hinchas de calentadores de manos y la habilitación de zonas calefactadas adentro del estadio.

Realidades opuestas...

En caso de tropezar ante Honduras, último con apenas tres puntos, Estados Unidos podría verse en apuros en los últimos partidos de marzo, cuando visitará a México, recibirá a Panamá y cerrará en Costa Rica, que todavía aspira a un boleto.



Para Honduras, por su parte, el partido solamente representará la oportunidad de empezar a sumar de a tres para no hundirse en el Ranking FIFA. “Es un partido peligroso, de mucho riesgo por lo que estamos viviendo, no estamos sacando resultados y en todos los partidos nos están haciendo gol”, dijo el Bolillo, que en su interior quisiera no jugar: “Es un partido que no me va a dictar muchas cosas”.



Y sentenció: “En estos cuatro partidos hay que seguir trabajando porque algún día va a llegar el triunfo para ir refrescando un poquito... a los muchachos se les nota la impaciencia dentro del campo, por eso hay que ayudarles mucho porque no todo lo que hacen es malo, hay muchas cosas buenas”.

