Triajes solo podrán referir pacientes con patologías en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los pacientes que ingresan a las salas de estabilización de los centros de triaje y requieran de una referencia al Hospital Escuela podrán ser ingresados siempre y cuando tengan ciertas patologías.



Según las nuevas orientaciones que recibieron ayer los coordinadores de triajes, en el Hospital Escuela se deberá seguir un lineamiento para recibir pacientes contagiados de covid-19. Ahora en las salas covid del principal centro asistencial solo ingresarán tres tipos de pacientes: los que sean neurológicos, renales o si requieren de una cirugía.



Así lo indicó el coordinador del centro de triaje del Milla Selva, Juan Carlos Guevara, al manifestar a EL HERALDO que les han girado esta nueva orden por la falta de cupos que presenta el centro asistencial.

Esto ha generado preocupación en los médicos porque a pesar de no haber recibido la misma orden de los otros hospitales, pueden referir a todo tipo de paciente contagiado, se encuentran con la limitante de que están llenos o no son 24/7. Esto obligaría a los centros de triaje a retener a los pacientes ingresados en las salas de estabilización por más tiempo, hasta que encuentren cupo en un hospital para que sean referidos.



“Es complicada la situación porque no tendríamos a dónde referir a los pacientes porque en el San Felipe solo hay seis cupos y son de mujeres. En el Tórax no aceptan pacientes después de las seis de la tarde y es de lunes a viernes”, lamentó Guevara.



En los centros de triaje reciben a diario entre uno a cuatros pacientes en las salas de estabilización, la mayoría en condición estable.

