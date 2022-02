TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 2,786 viviendas sociales se están edificando por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para los afectados de Eta y Iota.



Desde el año anterior comenzó la construcción de la mayoría de proyectos habitacionales en varios sectores del país, pero en ninguno se ha entregado una tan sola vivienda.

La inversión no es poca, pues la UCP ha recibido un total de 1,625 millones de lempiras para ejecutar estos proyectos de una forma más ágil para sacar de la calamidad a las familias afectadas, sin embargo, la parsimonia es evidente.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus buscó los proyectos y detectó la fuente de financiamiento que el gobierno utilizó para cada una de las obras.



La UCP, en información proporcionada por medio de un cuestionario contestado por sus autoridades, dijo que 1,200 millones de lempiras fueron otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Otros 425 millones de lempiras son del fideicomiso del “Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (Sitec)” del Instituto de la Propiedad (IP).



Según la UCP, son seis proyectos que se ejecutan con los fondos del FMI, los que se transfirieron por un F-04 de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en mayo del año 2021, según el convenio de colaboración con la Secretaría de la Presidencia.



Para el caso, en Olanchito, Yoro, se ejecutan dos proyectos: El Mestizal, con 304 viviendas, y Dos Caminos, con 316, es decir, en total se edifican 620 casas.

Los condominios y soluciones habitacionales en altura se están desarrollando en el sector denominado Residencial Anexo Tulipanes, de Villanueva, Cortés, con 324 soluciones habitacionales, y residencial Los Prados, Choloma, Cortés, con 500 viviendas.



Luego, con los mismos recursos del FMI hay otros proyectos que están iniciando el proceso de construcción en los departamentos de Choluteca y El Progreso, Yoro.



Por ejemplo, en Residencial La Pradera de Choluteca, Choluteca, el proceso de construcción apenas viene comenzando, ahí se tiene planificado construir casas para 467 familias.



Mientras que en Residencial Itza de El Progreso, Yoro, se iniciará un proyecto de 500 soluciones habitacionales para las personas de escasos recursos afectadas por Eta y Iota.

Solicitudes

Mientras los proyectos se ejecutaban, como si se tratara de una institución pública, pese a que la UCP asegura que no lo es, aunque sí utiliza fondos del Estado, llegaron más solicitudes de viviendas.



Fue así que surgieron proyectos como el de Macuelizo, Santa Bárbara, y el de Trojes, El Paraíso.



Las autoridades de la UCP explicaron que los 1,200 millones del FMI solo ajustaban para los primeros seis proyectos, fue así que para las nuevas iniciativas se utilizan fondos del fideicomiso Sitec del IP.



En Macuelizo se están construyendo 300 viviendas para igual número de familias, pero el proceso de construcción avanza a paso lento.



Mientras que en Trojes la idea es levantar 75 casas para las personas en extrema necesidad, sin embargo, el tortugismo les está afectando.

En total son 2,786 viviendas para damnificados que, dividido por los 1,625 millones de lempiras de presupuesto, tienen un costo unitario que supera los 580,000 lempiras. Corresponde a las nuevas autoridades del gobierno determinar la forma de continuidad de los proyectos.