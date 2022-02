Fenafuth seguirá apostando por el Bolillo hasta 2026: “No podemos estar cambiando técnicos cada tres jornadas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Tenemos que seguir empujando la carreta y seguir para adelante porque si bajamos brazos esto se cae, tenemos que soportar y estar de frente. La frustración la tenemos, pero de nada nos sirve, tenemos que hacer el esfuerzo”, fue una de las frases que Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, ha dicho a EL HERALDO en entrevista exclusiva.



Después del hecatombe en la Selección de Honduras luego de consumar un fracaso mundialista más, el jerarca de la Federación de Fútbol de Honduras ha salido al frente y alzó la voz para dejar las cosas claras.

LEA TAMBIÉN: Tyson Núñez: 'Está puesta la lápida. No ha habido buena actitud de los federativos'



Salomón habló con EL HERALDO y ratificó al entrenador colombiano Hernán Darió “Bolillo” Gómez en su puesto de técnico de la Selección de Honduras. Sí dijo que al final del proceso harán un estudio en conjunto con él pero la consigna de ellos es que el cafetero continúe de cara al camino al Mundial del 2026.



“Tenemos tres partidos adicionales en marzo que tenemos que darlo todo y los juegos amistosos y después la Liga de Naciones que viene adelante. No bajaremos los brazos. Hay puntos torales que puede ser que nos fallaron y la parte psicológica, pero tenemos que superarlos y lo estamos trabajando con el cuerpo técnico”, expuso Jorge Salomón.



Consultado si ha pensado dejar su puesto, dijo. “Yo soy una persona bien responsable en lo que hago, soy comprometido con las cosas que hago, a nivel personal, familiar y profesional. Yo no me voy a tirar del barco, no soy de los que abandona a un amigo en un problema o a alguien en una situación difícil. Abandonar es irse del fútbol, no es así, somos gente que conocemos de fútbol, gente que hemos estado involucrado en esto. El Comité Ejecutivo y la Comisión de Selecciones también son gente de fútbol, nadie se bajará del barco ni tirará la toalla”.

VEA: "Bolillo" confirma su mando en Honduras: “Renunciar no, yo no abandono los barcos a



Luego asegura que el fútbol hondureño no gira al rededor solamente de la Selección de Honduras. “Nos estamos esforzando para que todo arranque. El fútbol menor, el torneo Sub-20 que viene, el fútbol femenino, esta jornada FIFA, que la escuela de entrenadores trabaje, que el arbitraje crezca. Posiblemente podamos tener árbitros en los mundiales de fútbol y de mujeres, el fútbol es más allá que la Selección Mayor”.

Bolillo Gómez

Jorge Salomón ha explicado que seguirán trabajando de la mano con el “Bolillo” Gómez y que esperan hacerlo hasta el 2026. Sí estudiarán lo que se ha hecho en este proceso y verán el plan que presenta para la siguiente eliminatoria.



“Esto es parte de la vida. Tenemos que terminar primero esta eliminatoria como estamos, con él llegamos a un acuerdo. No queremos dejar de trabajar, se los digo de corazón, si dejamos de trabajar no vamos a salir del problema. Creo que tenemos que terminar este proceso en marzo y de ahí ver el plan de acción que tiene él par el 2026 después de toda la evaluación que está haciendo en este momento y ver cuál es el camino a seguir”.



“Lo que no podemos es bajar los brazos y estar cambiando técnico cada tres jornadas. Si lo vemos a nivel de resultados no ha estado bien, pero a nivel de funcionamiento sí. En el partido ante Panamá el objetivo era ganar y lo íbamos ganando 2-0 y volvimos a caer en esa cuestión mental que nos está afectando. Luego en San José ante Costa Rica fue el mejor partido que hemos jugado y perdimos al 95’ con un error. Ante Canadá, yo sé que perdimos pero el equipo funcionó”, analiza el presidente.

ADEMÁS: Uruguay enfrenta a Venezuela para mejorar sus chances de clasificar a Catar



“Siento que el equipo está corriendo más y estamos cayendo en las lagunas mentales defensivas y ofensivas. Tenemos opciones de gol y no concretamos. Hay cosas que hemos visto que nos alienta a ver un futuro, pero tenemos que esperar que termine marzo. Hernán Gómez es una persona con la que uno habla con facilidad, él no es una persona complicada y haremos las valoraciones con él de lo que él ve para adelante y el resumen que tiene de los partidos que él estuvo para sacarle provecho a esto para el 2026”.



Salomón aduce que Honduras tiene suficientes jugadores para competir en el siguiente proceso. “Tenemos una selección olímpica que tiene muy buenos jugadores que nos dan un gran aliento para el 2026, son jugadores que son parte de esta selección y se van a ir sumando. Él tendrá que ver a muchos jugadores porque tiene poco tiempo de estar en Honduras”.



Consultado sobre quién es el culpable sobre esta debacle del fútbol hondureño traducido al contexto de la Selección de Honduras. “Creo que no es de decir quién es menos y mas culpable. Él también tiene su cuota de responsablidad junto con nosotros pero estamos luchando en un barco y remando hacia al frente para salir adelante, no estamos tratando tirarnos del barco. Nosotros queremos lo mejor para el fútbol de Honduras y vamos a salir al frente. Pero eso no es bajando los brazos, es haciendo el esfuerzo, no diciendo ‘pobrecitos’ ni que es mala suerte, es dar el máximo esfuerzo”.



Jorge Salomón sí dejó claro que hay una cláusula que podrían poner en uso en caso de no querer continuar con el colombiano “Bolillo” Gómez, pero él insiste en querer seguir trabajando con el técnico hasta 2026.



“Nos sentaremos con ellos, tenemos una cláusula con él de rescisión, pero insisto, de esto lo más importante es que tenemos en la selección a una persona que sabe de fútbol, que tiene mundiales, con un cuerpo técnico profesional. En este momento que somos un paciente que estamos sufriendo de enfermedades es mejor que el médico esté involucrado en esta etapa”, dice el presidente de la Fenafuth.



“El cuerpo técnico está viendo y detectando bien el problema que tenemos. El diagnóstico que vamos a tener al final de esto va a ser importante para buscarle el futuro al fútbol de Honduras. Siento que es importante estar en manos de buenos médicos y buenas personas que nos puedan ayudar a salir adelante. Cuando menos se acuerde van a venir los triunfos”, concluyó diciendo sobre el tema.

DE INTERÉS: El defensa uruguayo Martín Cáceres llega al Levante