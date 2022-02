Aislinn Derbez tras contagiarse de covid: "No me podía ni mover"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Aislinn Derbez confesó a sus seguidores que atravesó duras semanas tras contagiarse junto a su hija de coronavirus.



La mexicana comentó que recibió el 2022 con un "jalón de orejas" por intentar hacer de todo por creerse "superwoman".



Sin embargo tras contagiarse con el "bicho" -como ella misma le llamó al covid-, aseguró que tuvo que parar el acelerado ritmo de vida que llevaba.



Aunque no específico qué síntomas tuvo mientras atravesó la enfermedad, sí dejó claro que no se podía ni mover. Para su pequeña Kailani fue diferente, pues era asintomática.

Este es su mensaje íntegro:

"Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho… me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas…

Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina. Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien...



El 2022 llegó con un jalón de orejas de esos necesarios para parar todo y repensar si realmente esa es la vida y el ritmo al que quiero seguir viviendo.



“Para lograr más hay que hacer más” y “hay que partirse la madre para todo” son cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pero eso de “hacer” por encima de todo (incluso por encima de mí misma) a mí no me funciona, sólo me frustra y me agota; por eso he aprendido a irme hacia dentro. Entre más resuelvo cosas dentro de mí, más las cosas resultan afuera sin tanto sacrificio.



Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí.



(Ojo, esta no es una invitación a “dejar de hacer” y “quedarnos esperando a que mágicamente nos sucedan las cosas”, es mi reflexión personal sobre cómo “hacer” por encima de mí misma a mí no me funciona).



Aquí unas fotos de esos días de terror donde afortunadamente Kai no sólo no tuvo síntomas sino que traía toda la pila del mundo! mientras yo no me podía ni mover.



Un abrazo a todos los que les ha dado fuerte el bicho, a quienes les pegó duro física o emocionalmente, a quienes tienen que cuidar a sus hijos mientras están enfermos, a quienes han perdido seres queridos, mucho amor y paciencia durante su proceso".