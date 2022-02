Alcalde de Trojes: "No sé por qué se han tardado tanto si han tenido todas las facilidades"

EL PARAÍSO, HONDURAS.- A pesar de haberles otorgado todas las facilidades y permisos correspondientes por parte de la municipalidad, sigue atrasada la construcción de las viviendas sociales para los afectados por las tormentas Eta y Iota en Trojes, El Paraíso.



Merlyn Noé Rivera, vicealcalde del municipio, explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cómo poco a poco se ha ido perdiendo la fe en la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), encargada de gestionar las viviendas.

“Estamos claros con el retraso, hace más de un año pasó lo de las tormentas y las personas preguntan, pero no depende de nosotros, esto depende de la UCP, la orden ya está y lastimosamente no sé por qué se han atrasado, el terreno ahí está y la alcaldía ha dado todos los permisos y facilidades para que todo se haga bien”, explicó el funcionario.



Rivera recordó que el municipio de Trojes, El Paraíso, fue el primero en reportar daños por las tormentas Eta y Iota, pues ambas entraron a Honduras por esa región del país.



“Afectó en las comunidades de Planes de Cifuentes, Buena Vista de Planes, que es donde más se afectó, y también en Santa Fe de Planes con deslizamiento. En Trojes hay más de mil viviendas afectadas, tenemos registros con nombres de las personas y todo”, aseveró.



Un poco preocupado por el atraso, el vicealcalde recordó que el expresidente Juan Orlando Hernández les prometió ayudarles a través de la UCP.



“Estamos esperando 100 viviendas en la comunidad de Agua Caliente, ya está la orden a la UCP por parte del gobierno para que ejecutaran, pero han venido haciendo un proceso y un proceso bien largo y hasta hoy andan unos topógrafos ahí”, explicó.



Rivera aseguró que el terreno será comprado por la UCP, “el censo para las personas ya está, lo que se va a hacer es escoger a las personas que perdieron en su totalidad”.



Agregó que no saben el precio de las casas o cuánto gastará la UCP.



“Se les ha permitido todo tipo de permisos pero no arrancan, es un beneficio, permisos ambientales y todo eso ya días los tenemos, esto es una emergencia, han venido ingenieros, topógrafos, hoy andan otros, pero no tenemos fecha de construcción, no han comprado el terreno, entonces solo estamos en espera y ansiedad de cuándo vamos a empezar”, cuestionó.



El vicealcalde le pidió apoyo al nuevo gobierno en nombre de los pobladores afectados que urgen de una casa.

