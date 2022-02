Preocupación en triajes por decesos del fin de semana en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El covid-19 atacó sin clemencia a los centros de triaje de la capital durante el fin de semana tras arrebatarle la vida a dos pacientes, situación que no se daba desde octubre de 2021.



Es decir que estos son los primeros decesos a causa del covid-19 en los triajes del Distrito Central en 2022.

LEA TAMBIÉN: Feligres devoto de Suyapa: 'La Virgen se me reveló dos veces'



Los fallecimientos se registraron en dos triajes: uno en el gimnasio de la Villa Olímpica y otro en el Centro Cívico Gubernamental (CCG).



El deceso de la Villa Olímpica se trata de una señora de 72 años de edad que no contaba con ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Según la explicación de los médicos, la paciente fallecida presentó mal manejo de la presión arterial y diabetes. Ella fue ingresada el viernes por la noche y en la madruga del domingo murió.



La paciente no pudo ser trasladada a un hospital porque no había cupos disponibles.



La coordinadora del triaje Villa Olímpica, Milagro Ramos, manifestó a EL HERALDO que hay preocupación por este deceso, ya que las personas por no vacunarse pueden morir a causa del covid-19.



“Hay personas que por miedo o por desinformación a la vacuna no quieren vacunarse”, lamentó Ramos.



Al igual explicó que se les complica cuando no hay cupo en los hospitales porque en los triajes, aunque cuenten con medicamentos y el oxígeno, no pueden tener a un paciente por más de 24 horas, porque lo ideal es trasladarlos a un centro asistencial.



También lamentó que el personal médico salga contagiado, pero asegura que la mayoría se contagia afuera del triaje. En las últimas semanas ha reportado más de diez contagios en el recurso humano.



El fallecimiento del triaje del CCG se trata de un adulto mayor de 67 años que llegó con un diagnóstico confirmatorio de covid-19.



También presentaba enfermedades cardiacas y arteriales, entre otras patologías, situación que complicó su estado de salud, ya que fue ingresado el sábado por la noche y falleció el domingo por la mañana.



El coordinador del triaje del CCG, Daniel Morales, reconoció que hay preocupación porque a medida que las personas se contagien la situación empeorará, por tanto, recomienda a la población mantener las medidas de bioseguridad y aplicarse la vacuna contra el coronavirus.



Por su parte, el ministro de la Secretaría de Salud, José Manuel Matheu, manifestó que si hay un rebrote de casos de coronavirus abrirán más centros de triaje y que también los reforzarán con oxígeno, ya que acordaron con la empresa de oxígeno que abastezca los triajes y hospitales.

VEA: Paro de labores en centros de salud por personal que exige su permanencia