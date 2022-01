"A la mier... el ministro que no es del partido nuestro": Militantes de Libre exigen destitución del nuevo titular de Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A solo cinco días de haberse hecho oficial el nombramiento de José Manuel Matheu como ministro de Salud, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) vinculados al sistema sanitario exigieron su pronta destitución a la presidenta Xiomara Castro.

En una reunión sindical, al parecer desarrollada este pasado domingo, varios empleados de Salud gritaron al unísono "fuera, fuera... que se vaya", dejando entrever su inconformidad y enojo ante el nombramiento de Matheu del Partido Salvador de Honduras (PSH) como titular de esa secretaría de gobierno.

"Es alguien del partido (Libre) quien se pudo haber nombrado en esa secretaría. Esta no es una lucha de liderazgo porque querramos tener liderazgo nosotros... esta es una lucha porque el trabajo político no se lo vamos a regalar a un desgraciado del PSH", dijo frente a una concurrida asistencia Elvin Canales, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe.

VEA: UCP no ha entregado ni una casa de los 1,200 millones de lempiras



"Ustedes saben (que) nos llamaron al Congreso y fuimos y apoyamos. Allá nos llamaron a la ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas) y apoyamos... No podemos seguir permitiendo el atropello de esta gente", agregó.

Canales expresó de forma energética que las bases de Libre permanecen muy molestas ante el nombramiento de Matheu, pues fueron ellos quienes realizaron el trabajo en los barrios y colonias para lograr la contundente victoria del pasado 28 de noviembre.

"No podemos seguir permitiéndole a este señor que diga que no es una empresa de colocación de empleo. A la mier... el ministro que no es del partido nuestro", continuó diciendo, mientras sus compañeros reforzaban sus palabras.

LEA: “Nos están sacando, a mi esposo le digo que abajo de un árbol me voy”



Asimismo, instó a sus correligionarios a tomar las acciones necesarias para lograr el despido de Matheu como el nuevo ministro de Salud.



"El llamado hoy es unir esfuerzos para poder tomarnos esa Secretaría y no queremos reunión con ese ministro espurio que nos ha tratado con las patas", añadió.

Solicitud a Castro

El descontento de las bases de Libre continúa haciéndose eco tras el nombramiento de miembros del PSH en los puestos de gobierno y no del partido de Xiomara Castro de Zelaya. Situación similiar a la crisis interna que se vive actualmente por quién debería encabezar el Congreso Nacional.

"La exigencia con todo respeto a nuestra presidenta electa por el voto de nosotros y el trabajo de nosotros es la destitución de ese señor espurio de la Secretaría de Salud, porque creen ustedes que no hubo gente del partido que se pudo haber nombrado ahí en esa secretaría", reclamó Canales.

Tras su nombramiento como nuevo titular de la Sesal, Matheu fue recibido con una serie de protestas y tomas desarrolladas en la capital por el personal de salud de primera línea que exigían su permanencia laboral.

Sin embargo, el ministro respondió que "si estaba en sus manos conseguirles las plazas lo vamos a hacer... No hacemos magia". Lo anterior contribuyó a allanar la imagen negativa que ahora tiene frente a los trabajadores sanitarios.

ADEMÁS: Canciller Reina dice que no es prioridad abrir relaciones con China continental

Por su parte, Jorge Cálix no tardó en mostrar su respaldo ante la solicitud de "sus compañeros" partidarios.

"Conozco a Elvin Canales, Miguel Guerrero y los demás compañeros de Libre que estaban en esa reunión. Sé de su lucha en el partido y por la defensa de salud pública para todos. Se han ganado sus espacios a pulso. Libre ganó y con la gente de Libre se debe refundar la nación". señaló.

Hasta ahora, el ministro de Salud no se ha pronunciado al respecto.

Conozco a Elvin Canales, Miguel Guerrero y los demás compañeros de Libre que estaban en esa reunión. Se de su lucha en el partido y por la defensa de salud pública para todos. Se han ganado sus espacios a pulso. Libre ganó y con la gente de Libre se debe refundar la nación. pic.twitter.com/6SpvftLaR3 — Jorge Cálix (@JorgeCalixHN) January 31, 2022

DE INTERÉS: Esta semana Xiomara Castro pedirá a la ONU apoyo para la Cicih