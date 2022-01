La Maratón del Saber se prepara para impulsar la educación de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante 18 años consecutivos la campaña insigne de EL HERALDO ha llegado a los lugares más necesitados del país para impulsar el estudio de aquellos estudiantes que necesitan útiles escolares.



La décima octava edición de la noble campaña la Maratón del Saber se realizó en un desafiante 2021, ya que se desarrolló con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19 y fue un éxito.

LEA TAMBIÉN: Feligres devoto de Suyapa: 'La Virgen se me reveló dos veces'



Y este año no será la excepción, EL HERALDO desarrollará de la misma manera la décimo novena edición de una de sus más nobles campañas, la cual se realiza desde el año 2004 e inicia junto al calendario escolar.



Para ello, este rotativo apela a la buena voluntad de sus fieles colaboradores, entidades privadas y públicas y todos los hondureños de buen corazón a que confíen en el aporte que con mucho cariño se ofrecerá.

Apoyo a estudiantes

El HERALDO se movilizó a la colonia Generación 2000, una de las zonas más desfavorecidas de la capital.



En este lugar, las paredes de las instalaciones educativas son de madera, de aspecto humilde, pero los cerca de 300 estudiantes matriculados mantienen intacta la ilusión de convertirse en profesionales.



En esta escuela conocimos la historia de la pequeña Brigitte Rivera, quien a sus ocho añitos de edad sueña con convertirse en una doctora.



La estudiante, con mucha sinceridad, nos contó lo difícil que fue el año escolar del 2021, pues tuvo que adaptarse a las clases virtuales, pero también experimentó la semipresencialidad, ya que en ocasiones sus padres no contaban con dinero para las recargas y eso le obligó a ir a la escuela.



La madre de Brigitte, doña Iris Vides, es de escasos recursos y a la fecha no cuenta con los útiles escolares de su hija, que va a cuarto grado.



La pequeña, llena de ilusiones, comentó que anhela convertirse en una doctora. “Quiero seguir estudiando para ser una doctora. Me gusta mucho porque quiero ayudar a quienes lo necesiten”, dijo con mucha convicción.



Para lograr el sueño de la estudiante -que tiene un promedio global de 94%- se necesitan de los fieles colaboradores para donarle sus cuadernos y así continuar con su meta de ser una doctora.



Otro estudiante de esta escuela es el niño Fernando Gómez, quien a sus nueve años se aplica en sus estudios para convertirse en un ingeniero.



El pequeño presumió que es de excelencia académica y que cuenta con un índice de 100%, calificación que fue comprobada con el director de la escuela, Carlos Madrid.



“Todavía no tengo los útiles. Si me regalan los cuadernos me sentiría muy feliz”, dijo con mucha ilusión.

VEA: Paro de labores en centros de salud por personal que exige su permanencia



La familia de Fernando también es de escasos recursos económicos y por esa razón no cuenta hasta ahora con los útiles escolares.

Entrega con bioseguridad

Para evitar la propagación del coronavirus, este año se repetirá la misma modalidad de entrega del año pasado: los directores de los centros educativos seleccionados serán nuestros enlaces para hacer la entrega de útiles.



Con la matrícula de 2022, los voluntarios de Soli-Diario empacarán los kits y realizarán la entrega programada a los docentes o padres de familia asignados por el centro educativo.



Luego, las instituciones seleccionadas recibirán las instrucciones de cómo recibir la donación.



Porque los niños y niñas son el futuro de Honduras, EL HERALDO llama una vez más a ser parte de la campaña y con ello aliviar un poco la precariedad que impera en muchos hogares del país.



Si desea contribuir e impulsar la educación, puede comunicarse al 9940-0221 o visitar las oficinas de EL HERALDO que se ubican en la salida al sur, frente a Ferromax.

ADEMÁS: Alcalde Aldana entrega llaves de la ciudad a vicepresidenta argentina