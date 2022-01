Bolillo sobre la pelea entre Najar y Quioto: "Me aislo un poquito, cada uno tiene sus gustos"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Este viernes Romell Quioto encendió la polémica en redes sociales al responderle a Andy Najar, quien dijo que Salomón Názar debió ser el técnico de la “H”. El Romántico le dijo que “deberías estar aquí y no darle la espalda a tu país”.



El Bolillo fue consultado sobre este cruce de palabras y no vaciló en responder:



VEA: Olimpia confirma su regreso a la Liga Concacaf 2022



“Yo no leo (el cruce). Me aislo un poquito, cada uno tiene sus gustos. Hay una hoja e historia diferente. Llegar a una selección como está Honduras ahora no es fácil, es complicado", dijo.



Entre otras cosas mezcló: "Cuando hablé con el presidente de la Federación me ofreció por esta eliminatoria y le dije que no, que por esta no. Le dije, hagamos un proceso porque si es un milagro y lo hacemos bienvenido, pero es complicado".



"Decir nombres es fácil, pero mostrar la espalda y ver el momento que tiene esta Selección es muy duro. Tengo dos convocatorias para eliminatorias y estoy en la bolsa de culpables. Sé que los directivos no piensan así, pero cada uno tiene sus gustos”, concluyó.



ADEMÁS: Hermano de Najar a Quioto: "Dedícate a jugar y cállate que no aportas nada"