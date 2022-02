Hugo Llorens, exembajador de EEUU, felicita a Xiomara Castro por la integración de su gabinete

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hugo Llorens, exembajador de Estados Unidos en Honduras, felicitó a la presidenta Xiomara Castro por la elección de las personas que integran su gabinete de gobierno.



A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el exfuncionario estadounidense destacó que en el grupo hay varias personas "con experiencia", por lo que calificó su nombramiento como algo "excelente".

"Presidenta Xiomara Castro de Honduras ha nominado un excelente Gabinete de Ministros. Incluye personas de experiencia como Relaciones Exteriores (Enrique Reina), Banco Central (Rebeca Santos), Economía (Rixi Moncada), Desarollo Económico (Pedro Barquero), y muchos más", escribió en la red social.

Honduran President Xiomara Castro has nominated many experienced and competent men and women to serve in her cabinet. An opportunity for a more honest government that can begin to find solutions for Honduras’ deep socio-economic crisis. — Hugo Llorens (@AmbHugoLL) January 28, 2022

En un tuit posterior también agregó que los nominados son "hombres y mujeres experimentados y competentes", por lo que aseguró que es una oportunidad para "un gobierno más honesto" que solucione la crisis socioeconómica en Honduras.



Relación

Los mensajes de Llorens se sumaron a uno publicado el pasado jueves, cuando Xiomara se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del país y a otro publicado en noviembre, cuando ganó las elecciones tras las elecciones generales. En ambas fechas la felicitó por resultar victoriosa y le deseó éxitos.



"Xiomara Castro. Felicidades por su bien merecido triunfo. En todos estos años se ha definido por su tenacidad, energía y espíritu de lucha. Nada que vale la pena se llega fácil. Fue un largo y arduo camino, pero lo lograste", escribió el exdiplomático en su cuenta oficial de Twitter el 29 de noviembre.

Su gestión

Estados Unidos nombró el 19 de septiembre de 2008 al diplomático Hugo Llorens como embajador, en sustitución de Charles A. Ford. A Llorens le tocó vivir la crisis política de 2009, tras que se le diera un golpe de Estado a Manuel “Mel” Zelaya.



En el hermetismo, muchos afines al ahora primer caballero de Honduras señalaron, sin evidencia, al plenipotenciario estadounidense de coordinar la expulsión del poder del presidente, junto con el subsecretario de Estado Thomas Shannon y John Negroponte.



Aunque el embajador fue señalado por varios sectores, el mismo Zelaya aseguró en su momento que “Hugo Llorens cooperó para evitar el golpe''. Él conocía todo lo que estaba pasando en Honduras. Y yo soy testigo que hizo esfuerzos por evitarlo. Pero cuando percibió que no podía, entonces se apartó”, declaró Zelaya en una ocasión.

