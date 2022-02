Presentan recurso de amparo en favor de junta directiva de Jorge Cálix en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En busca de encontrar una solución para la crisis en el Congreso Nacional, el abogado José Adalid Rodríguez presentó un recurso de amparo favorable para la directiva que preside Jorge Cálix.



El documento demanda también que Luis Redondo debe de abstenerse de convocar a sesiones a los diputados y además a entregar las llaves del Poder Legislativo y demás oficinas dentro del edificio.

VEA: Niegan acceso a empleados del Congreso Nacional con permanencia: 'No es algo justo'



"Estas medidas con suspensión del acto reclamado y medidas cautelares que se solicitan se pueden ordenar en el transcurso de la presentación de la demanda para restituir las cosas y el Estado de Derecho que debe ser vigente sin rejuzgar lo que va a ser la sentencia definitiva", explicó el profesional del derecho.



Rodríguez señaló que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe de resolver este recurso de amparo, aunque resaltó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que una de las formas para resolver este tipo de conflictos es regresar al pleno y que sean los diputados mediante votación quienes decidan.

"Luis Redondo no es el presidente del Congreso Nacional"

Al abogado le pidieron que diera su punto de vista acerca del hecho de que la jueza Karla Romero fue quien tomó la promesa de ley de la presidenta Xiomara Castro en el acto de toma de posesión, señalando que esto ratifica que Luis Redondo no es el presidente del Congreso Nacional.



"El señor Luis Redondo no es presidente del Congreso y que el presidente del Congreso legítimo es el abogado Jorge Cálix", manifestó José Adalid Rodríguez.



Del mismo modo, el profesional de las leyes apuntó que la Sala de lo Constitucional debe de presentar una resolución inmediata al recurso de amparo, explicando que este tipo de acciones legales no contempla inhabilidad de horas y días.

LEA TAMBIÉN: Interponen recurso de inconstitucionalidad contra directiva de Jorge Cálix en el CN

Sin una salida a la crisis

Este viernes, tanto las facciones que lideran Luis Redondo y Jorge Cálix han interpuesto recursos legales ante la CSJ en búsqueda que una de las dos juntas directivas sea reconocida como la oficial al frente del Congreso Nacional.



Hasta el momento continúa la incertidumbre y no se ve una salida a la crisis en el Poder Legislativo, pese a que la presidenta Xiomara Castro propusiera a Jorge Cálix ser su coordinador de gabinete de gobierno en busca de solventar el conflicto.



El diputado de Libertad y Refundación (Libre) manifestó que en los próximos días dará una respuesta a la mandataria, pero todo parece indicar que será negativa, ya que sus compañeros en la junta directiva, quienes han sido catalogados como disidentes en el partido de gobierno, han expresado que esto no será una salida a la crisis.



Del lado de la junta directiva que preside Cálix han manifestado que ven con buenos ojos una tercería para salir de la crisis en el Legislativo, sin embargo desde el lado de Luis Redondo no cederían ante tal propuesta.

DE INTERÉS: Beatriz Valle: 'La que nos llamó traidores propone al 'traidor' ocupar puesto de confianza'