Paro de labores en centros de salud por personal que exige su permanencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El centro de salud que brinda la mayor atención médica en la capital se encuentra con jornadas de protestas, mismas que impiden alrededor de 500 consultas que brinda a diario el Alonso Suazo.



Las atenciones se ven interrumpidas desde tempranas horas de la mañana, ya que el personal médico se encuentra en paro de labores, por tanto mantienen cerrados los accesos del establecimiento sanitario.

La acción de protesta se debe al incumplimiento de las autoridades de la Secretaría de Salud salientes, tras no asignar a parte del personal médico de primera línea a su plaza laboral que fue prometida a inicios de la pandemia.



Tras el incumplimiento, el paro de labores se ha extendido a diversos centros de salud de la capital, donde también exigen la asignación de plazas al personal de primera línea.



Personal que mantiene el paro de labores manifestó que hasta ahora no hay ningún acercamiento con las nuevas autoridades de Salud, pues hasta ayer tomaron el cargo.



“Lo que estamos haciendo es una exigencia para que nos puedan habilitar nuestras plazas, porque como personal en primera línea se nos ha violentado nuestro derecho, donde el decreto 47-2020 reza que estuvo en personal de primer línea tiene la opción de optar por una plaza, pero no tenemos eso todavía y solo a una cantidad le ha salido”, lamentó una licenciada en enfermería.

Por tanto, los héroes de la pandemia aseguran que no suspenderán el paro de labores hasta que les sea otorgada su plaza de trabajo que fue prometida, ya que no se trata de las nuevas o antiguas autoridades, sino de cumplimiento al acuerdo.



Cabe destacar que en los establecimientos de salud solo mantienen activas las emergencias, si se trata de consulta general no hay atención.



Por su lado, el nuevo ministro de la Secretaría de Salud, el doctor José Matheu, manifestó que no hacen magia y aunque estén tomados los centros de salud no pueden asegurar que firmará los contratos que no conoce.



“Tiene que haber estructura presupuestaria y si son personas sensatas van a entender que nosotros venimos llegando (a la Secretaría de Salud)”, dijo Matheu.



A la jornada de protestas se sumó el personal de vacunación del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Laboratorio Nacional de Virología.

