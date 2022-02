Beatriz Valle: "La que nos llamó traidores propone al 'traidor' ocupar puesto de confianza"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada y secretaria de una de las juntas directivas del Congreso Nacional, Beatriz Valle, habló este viernes sobre la propuesta realizada por parte de Xiomara Castro a Jorge Cálix para que sea el coordinador de su gabinete de gobierno.



Valle adelantó que interpondrán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver el conflicto de la elección de la junta directiva y manifestó que la que preside Luis Redondo no ha actuado bajo procedimientos legales.

“El tema es que ayer estábamos esperando la toma de posesión para ver cual era la posición y muy claramente se dejó establecido que el presidente del Congreso Nacional no se encontraba en el Estadio Nacional”, señaló Valle en referencia a que la presidenta Xiomara Castro fue juramentada por una jueza.



Asimismo, la congresista de Libertad y Refundación (Libre) expresó que una vez se presenta una moción en el Poder Legislativo y el candidato a presidente del Congreso Nacional obtiene 65 firmas ya no se puede presentar otra moción que no contiene firmas de diputados propietarios.

Rechazan propuesta de Xiomara Castro a Cálix

Por otra parte, Valle mostró su rechazo a la propuesta hecha por la presidenta Castro a Jorge Cálix para que deponga sus aspiraciones de presidir el Congreso Nacional y pase a ser el coordinador de su gabinete de gobierno.



A criterio de la legisladora, esta propuesta no resolverá nada y aunque Cálix aún no ha dado su respuesta los diputados que integran la junta directiva que él preside han dejado en manifiesto su rechazo.



“Él tomará la decisión en su momento, nosotros lo que hemos discutido es que no nos parece una propuesta que resuelva absolutamente nada”, sostuvo.



Asimismo, Valle cuestionó el ofrecimiento de Castro a Cálix, recordando que ella los llamó traidores y preguntándose por qué lo llama a integrar un cargo de confianza.



“Nos tildaron de traidores y de muchas cosas más, sin embargo, la que nos llamó traidores fue la que ahora llama al traidor que encabeza la ‘conspiración’, al abogado Jorge Cálix para que ocupe el cargo de mayor confianza en el gobierno central, esas son contradicciones que hay que exponerlas”, argumentó Valle.

"Mel Zelaya sabía lo que estábamos haciendo"

Asimismo, Beatriz Valle señaló que el coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya, tenía conocimiento de sus intenciones de elegir a Jorge Cálix como presidente del Congreso Nacional, dejando a un lado el acuerdo con el Partido Salvador de Honduras (PSH) firmado antes de las elecciones.



"El presidente Zelaya tuvo conocimiento pleno de lo que estábamos haciendo nosotros, es más, diputados le fueron a preguntar: ¿Presidente, y es que ahora vamos a tener que buscar votos para Luis Redondo? – no, no, no, Redondo que busque sus votos, ustedes vayan a hacer su trabajo”, aseguró.



Por otra parte, la diputada tuvo tiempo para referirse a las acusaciones hechas por Rasel Tomé, quien señaló que la CSJ estaría resolviendo a favor de la directiva de Cálix para acabar con el conflicto en el Congreso Nacional.



Valle manifestó que en Honduras piensan que la presidenta manda en todos los poderes del Estado, lo cual aclaró que es un error y se debe respetar la institucionalidad en el país.



“Debemos de dejar de pelear ya, pongámonos a trabajar, si esto ya está resuelto, por qué quieren seguir peleando solo porque una persona está encaprichada en su ley”, puntualizó.

