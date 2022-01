Ministro de Salud pide suspender protesta a médicos que exigen acuerdo laboral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Salud, José Manuel Matheu, pidió un compás de espera a los médicos y enfermeras de primera línea que mantienen protestas exigiendo un acuerdo laboral por su trabajo realizado frente a la pandemia del covid-19.



"Yo los llamaría con todo respeto a que se reintegren a las labores. Lo primero es hablar, hablando se entiende la gente. ¿Han hablado conmigo? No han hablado, ¿he recibido a alguna persona para que hagan planteamientos? Yo no los he recibido, entonces no entiendo por qué deben de tener pancartas si yo tengo muy buenos oídos y puedo escuchar", comenzó diciendo Matheu.

Asimismo, el nuevo titular de la Secretaría de Salud lamentó que el gobierno anterior haya ofrecido políticamente todo al personal sanitario, resaltando que en este asunto se depende de una estructura presupuestaria.



“Si no se tiene esto (presupuesto) no puedo ser irresponsable en decir que vamos a contratar. Pero si hay dinero y de verdad son de primera línea entonces puede ser, pero vamos a revisar primero”, aseguró.



"Para que nos entendamos regresen a trabajar, si quieren que abramos puertas para dialogar no es presionando conmigo, yo no soy jovencito, no me van a venir a asustar con que están con un paro. Deben entender que somos una nueva administración, apenas nos venimos sentando", añadió Matheu.

El secretario de Salud mencionó que es necesario el compás de espera, ya que la nueva administración debe de realizar una revisión de como encuentra la situación del Ministerio en el plano financiero y de los contratos de permanencia firmados por el gobierno anterior.



Asimismo, Matheu mencionó la importancia de respetar el Estatuto del Médico en este proceso, haciendo un concurso en donde uno de los requisitos sea haber estado en primera línea durante la pandemia del covid-19 para dar las plazas laborales.



"No necesito una huelga, no envían un buen mensaje haciendo ya paros, así que suspendan por favor las medidas de presión y platicamos. No les digo que hoy porque tengo reuniones con medio mundo y el lunes nos podemos sentar y platicamos", aseguró José Manuel Matheu.



Para culminar, Matheu manifestó que si está en sus manos conseguir las plazas para el personal médico lo van a lograr y a la vez mencionó que no se dejará guiar por política para otorgar los puestos laborales.



"Si está en mis manos conseguirles las plazas lo vamos a hacer, yo no vengo con política, no hay ningún compromiso así, la presidenta Xiomara Castro no me ha dicho las plazas son para los que están de Libre, no es cierto, simplemente es para la gente que de verdad estuvo en primera línea pero tengo que revisarlo", puntualizó Matheu.

