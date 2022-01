Vicepresidentes de EEUU y Taiwán "hablaron brevemente" en investidura de Xiomara Castro

TAIPÉI, TAIWÁN.- Los vicepresidentes de Taiwán y Estados Unidos mantuvieron un breve intercambio durante la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, informaron el viernes medios estatales taiwaneses.



El encuentro aumentará probablemente las tensiones entre Estados Unidos y China, que considera Taiwán, un territorio con gobierno autónomo, como propio.

El estatuto de Taiwán es una de las cuestiones más delicadas en las relaciones de Pekín con Washington.



El vicepresidente de Taiwán, William Lai, y su homóloga de Estados Unidos, Kamala Harris, mantuvieron "un simple saludo" en el que ambos "hablaron brevemente" durante la ceremonia de juramento el cargo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo la Agencia Central de Noticias de Taiwán (CNA).



Lai indicó que le agradeció a Estados Unidos, en nombre de Taiwán, "su fuerte apoyo", según la CNA.



El gobierno estadounidense no reconoce oficialmente a Taiwán, pero la isla goza del apoyo de ambos partidos en el Congreso.



El gobierno chino se opone "a cualquier forma de interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán", recalcó a la prensa el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian.

"Taiwán es solo una provincia de China, así que no hay ningún supuesto vicepresidente para una provincia", señaló.



Estados Unidos "debería tomarse seriamente la posición y las preocupaciones de China y dejar de tener ningún contacto oficial con Taiwán, y no enviar ninguna señal equivocada a las fuerzas independentistas de Taiwán", agregó.



Por su parte, la oficina presidencial de Taiwán no comentó la interacción, limitándose a decir que Lai "intercambió saludos con los representantes de varios países e interactuó con ellos de forma natural".





