JOH responde a Norma Torres que no tiene vínculos con el narcotráfico  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le argumentó a la congresista estadounidense Norma Torres que no tiene vínculos con el narcotráfico y que hasta ha sido elogiado por la DEA por su gestión en contra de esta actividad ilícita.



Esto sucede después de que en horas de la mañana de este jueves, Torres publicara un tuit anunciando que está "llamando al @ElDepartamentoDeJusticia para acusar de inmediato y solicitar la extradición del presidente Juan Orlando Hernández por su papel en la protección y ayuda a los narcotraficantes para mover sus materiales a través de Honduras y los Estados Unidos".



Sin embargo, Hernández, que este día dejó de ser mandatario de Honduras, respondió unas horas después argumentando que la DEA tiene" grabaciones secretas que prueban que los narcos mienten en la corte federal, ya que reconocen en privado que conmigo perdieron la impunidad. Pero no se lo dijo a sus lectores".



"El @NewYorker sabía que Jen Psaki, como portavoz del Departamento de Estado, me elogió después de ver que hablaba en serio sobre la captura y extradición de narcos, y dijo que indicaba que estaba -“totalmente comprometido con detener el uso del territorio hondureño para actividades ilícitas-”.



"The New Yorker sabía que la DEA y SOUTHCOM han mostrado públicamente un fuerte apoyo, lo que deja en evidencia que no compran el falso testimonio que están dando los narcos. Pero el escritor no se lo dijo a sus lectores", siguió argumentado Hernández.

"El @NewYorker sabía que los informes de narcóticos del Departamento de Estado al Congreso muestran que durante mi presidencia producimos una caída casi sin precedentes del 95% en la proporción de vuelos de cocaína (87% en 2013 INCSR → 4% en 2020 INCSR) en tránsito a través de Honduras", sostuvo.

"El @NewYorker sabía todo esto y más. Y ahora tú también. Pero, ¿sus lectores saben algo de esto?", preguntó el exmandatario.



Hasta la noche de este jueves, la congresista no respondió a Hernández, quien expuso su condición de no estar vinculado al narcotráfico.





Very pleased to welcome the international media to Honduras!



Your work is important because the public depends on you for accurate and complete information.



So you can inform the public, here are the facts @NewYorker knew pre-publication but refused to tell its readers.