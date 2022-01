Trayectoria y funciones de los tres designados presidenciales Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos hombres y una mujer son las tres personas detrás de la recién juramentada presidenta Iris Xiomara Castro, quienes cumplen una función muy precisa: sustituirla en una ausencia temporal o definitiva.



En Honduras se les llama designados presidenciales.



Se trata de tres personas que complementan la fórmula presidencial de Castro, es decir, cuando la población la eligió -con mayoría de votos- como titular del Ejecutivo automáticamente escogió a los tres designados. Aparecen como funcionarios públicos y también reciben un salario.

Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH); Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD); y Renato Florentino, de Libertad y Refundación (Libre), cumplen esta función para el periodo 2022-2026.



Nasralla, quien en alianza con Libre acordó que él sería el primer designado presidencial, cumple prácticamente las funciones de un vicepresidente, figura que es prohibida por la ley desde la reforma que realizó Manuel Zelaya Rosales en 2006.



Gutiérrez, por su parte, es la segunda designada presidencial, mientras que el médico Renato Florentino es el tercero.

De acuerdo con la Constitución de Honduras, los designados cumplen las funciones del presidente en ausencia temporal o definitiva, pero en el último caso será el Congreso Nacional el encargado de elegir a uno de los tres para ocupar el Ejecutivo por el resto del periodo si fuese definitiva.



La normativa hondureña menciona que los designados solo pueden ocupar ese puesto por cuatro años, al igual que el presidente. Además, un designado no puede ostentar al Ejecutivo, según lo prohíbe el artículo 240.



Según afirmó Salvador Nasralla, en la gestión de Xiomara Castro estos puestos no serán decorativos. “Tomaremos las decisiones junto a Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales”.

Salvador Nasralla

Salvador Alejandro César Nasralla es un ingeniero conocido por su largo trayecto en la televisión hondureña.



En 2011 anunció su aspiración a la política a través del Partido Anticorrupción de Honduras (Pac), con el cual perdió la contienda quedando como la cuarta fuerza política.



Por conflictos internos, Nasralla quedó fuera del Pac, por lo que una segunda aspiración a la presidencia la realizó a través de la Alianza de Oposición en 2017, bajo el acuerdo de que Xiomara Castro cediera su postulación. En ese entonces también perdió la contienda. Su tercer intento fue en las elecciones de 2021 con el Partido Salvador de Honduras (PSH), pero una nueva alianza lo hizo declinar su candidatura para que Castro se postulara al Ejecutivo.



En el acuerdo, Nasralla negoció quedar como el primer designado presidencial, mientras que el PSH presidiría el Congreso Nacional, un conflicto que hasta el cierre de esta edición no se había resuelto.

Nasralla es un hombre de origen libanés-palestino. Su esposa, Iroshka Elvir, con quien tiene una hija, es diputada del parlamento.

Renato Florentino

Los inicios en la política partidaria de Renato Florentino Pineda, juramentado como el tercer designado presidencial de Xiomara Castro, se remontan al golpe de Estado de 2009.



El médico de profesión, con especialidad en urología, se volcó a las calles para exigir el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.



En ese entonces formó parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), pero en 2010 fue pieza clave en el trabajo que se realizó para la creación, un año después, del Partido Libertad y Refundación (Libre).



Desde 2013 forma parte de las bases de esa institución política realizando un trabajo de hormiga.



Su lucha, trabajo y cercanía con la familia Zelaya dieron paso a que en 2021 se convirtiera en el primer designado presidencial de Castro, sin embargo, al concretarse la alianza con Salvador de Honduras y Pinu pasó a ser el tercer designado, detrás de Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez.



“Yo, Renato Florentino Pineda, en condición de tercer designado presidencial, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, dijo en su juramentación el médico de 57 años.

Doris Gutiérrrez

Doris Gutiérrez es una mujer con una amplia trayectoria política de casi 25 años.



Es una abogada y política que en su recorrido ha impulsado proyectos a favor de las mujeres y grupos vulnerables. Incluso, declinó a candidaturas para no defender la corrupción.



Ha sido diputada del Congreso Nacional, regidora y ahora es la segunda designada presidencial de Xiomara Castro.

Sus inicios en la política fueron en 1997, cuando fue electa suplente del parlamentario Matías Funes por el partido de izquierda Unificación Democrática (UD). En 2005 logró su primera diputación como propietaria, cargo al que renunció en 2009 cuando el Congreso Nacional se dividió a raíz del golpe de Estado.



En ese mismo año se postuló para ser elegida alcaldesa del Distrito Central, pero debido a un conflicto dentro del movimiento Pueblo Unido renunció. En las generales relanzó su aspiración por un movimiento independiente y fue electa como regidora (2010-2014).



Desde 2014 hasta 2022 fungió como diputada del Congreso por el Pinu. En 2021 renunció a su aspiración a la presidencia para aceptar el cargo de designada presidencial de Castro.