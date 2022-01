"Nos reuniremos para discutir nuestra cooperación": Kamala Harris a Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris arribó a Hoduras este jueves para participar en la toma de posesión de Xiomara Castro, la primera mujer en asumir las riendas del país.



Su llegada ocurrió a eso de las 8:30 de la mañana en el aeropuerto de Palmerola y de inmediato fue trasladada en un helicóptero a la base aérea Hernán Acosta en la capital. Ahí fue recibida por Mario Mejía, jefe de protocolo de Cancillería, además por Héctor y José Manuel Zelaya, los hijos de la pareja presidencial, con quienes conversó de forma breve.



Su visita era esperada por autoridades nacionales, medios de comunicación locales e internacionales, pues es la segunda vez en la historia del país que un funcionario estadounidense de su talla visita suelo catracho para una toma de posesión.



Pero la visita de Harris también tiene el propósito de conversar con la nueva mandataria y plantear temas de cooperación entre ambas naciones, según lo manifestó en su cuenta de Twitter.

"Hoy viajo a Tegucigalpa, Honduras, para asistir a la asunción de la presidenta Xiomara Castro. Nuestra relación con Honduras es importante. Nos reuniremos más tarde hoy para discutir la profundización de nuestra cooperación en una amplia gama de temas entre nuestras dos naciones", posteó.





Otros mensajes

Su mensaje reafirma lo que muchos expertos en temas políticos planteaban en días anteriores, cuando aseguraron que su visita traería también nuevos proyectos de desarrollo para Honduras.

A Harris la acompañaban otros funcionarios estadounidenses, quienes también se mostraron contentos por presenciar la asunción de Castro y por el recibimiento que los hondureños les dieron.

"Un gran placer volver a #Honduras , esta vez con la delegación presidencial encabezada por Kamala Harris. Espera con ansias nuestra asociación continua con el pueblo hondureño para estimular el crecimiento y las oportunidades para todos", publicó Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.





De igual manera, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, compartió una fotografía y destacó el "hermoso día" que ya disfruta en suelo hondureño.

