Apóstol 'Chago' Zúniga acude a toma de posesión: "No se va a poder hacer realidad la entrega de la Prado"

Este jueves trascendió que el pastor no podrá acceder al automóvil que tanto deseaba, pues a través de sus redes sociales confirmó que -al menos por ahora- no se haría realidad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vestido de la forma que lo caracteriza, con sombrero, pantalón y camisa formal, el polémico pastor Santiago 'Chago' Zúniga acudió este jueves a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.

El apóstol fue captado en primera fila de invitados dentro del Estadio Nacional, luego de que en semanas anteriores hiciera público que el expresidente Manuel Zelaya Rosales le había hecho un llamado para asistir al magno evento este 27 de enero.

VEA: Hija de Xiomara Castro: Hoy es "un día histórico para el pueblo hondureño"

Sin embargo, lo que más hizo eco en aquel entonces, fue la presunta conversación que sostuvo con Zelaya, quien al parecer le aseguró que le obsequiaría un carro.

"El 27 vamos para Tegucigalpa, invitado por Manuel Zelaya Rosales. ¿Sabe qué le dije a Manuel? Le dije: 'Manuel yo necesito otro carro porque el que tengo ya está más de allá que de acá", contó en la grabación que se viralizó poco después.

De acuerdo a 'Chago', el expresidente le respondió que no se preocupara y que asistiera al traspaso de mando de su esposa donde le daría a escoger un carro, específicamente una Prado.

+Jorge Cálix a Xiomara Castro: "Estoy seguro que transformará Honduras"

Sin camioneta

Este jueves trascendió que Zúniga no podrá acceder al automóvil que tanto deseaba, pues a través de sus redes sociales confirmó que -al menos por ahora- no se haría realidad.

"La mala suerte es que el hombre se enfermó (Manuel Zelaya), tiene covid, así dicen las malas lenguas y la mía que no es dejada", expresó el controversial pastor en un video de TikTok.

"Pues no, no hay problema", aseguró.

DE INTERÉS: Presentaciones artísticas amenizan el Nacional durante la toma de posesión de Xiomara Castro

Seguidamente añadió: "Tomé a bien llamarlo, no me ha contestado el teléfono pero me mandó un mensaje diciéndome que no se iba a poder (hacer) realidad la entrega de la Prado".

Al ser interrogado si estaba triste ante la lamentable noticia indicó que no, puesto que es una persona consciente de la situación que enfrenta Zelaya.

"Ya la tristeza se fue, yo soy consciente porque el hombre me llamó personal a mí y me dijo: 'Santiago, va a ser hasta el otro mes respecto a la Prado, de aquí a dos semanas", aseveró el famoso apóstol.

LEA: "Primero Dios y después el pueblo": Presidenta Xiomara Castro en Ermita de Suyapa