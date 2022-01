Sesión solemne en el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Presidida por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, inició la sesión solemne en el Congreso Nacional de Honduras este jueves.



Los diputados de la junta directiva que preside Luis Redondo fueron convocados a sesión a las 7:00 de la mañana dentro del hemiciclo legislativo, detalla un mensaje publicado en una nueva cuenta de redes sociales del Congreso Nacional.

VEA: Seis hechos inéditos que ocurrirán en la toma de posesión de Xiomara Castro



En la sesión se encuentran los diputados de Libre, algunos del Partido Liberal, un nacionalista, de la Democracia Cristiana y del Partido Salvador de Honduras.

Nacionalistas ausentes

Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, aseguró que ellos no fueron convocados a reunión por el presidente de la junta. Agregó, que para ellos solo existe un titular y es Jorge Cálix.

ADEMÁS: ¿Quiénes asistirán a la toma de posesión de Xiomara Castro? Aquí algunos de los más destacados



La de hoy no es una reunión del Congreso “es una reunión de compañeros diputados", expresó . “Hay vicios de ilegalidad “, afirmó.



Hasta el momento no hay claridad sobre la solución de la crisis política porque Jorge Cálix no ha respondido a la propuesta de la presidenta Castro de ubicarlo en su gabinete de gobierno.

DE INTERÉS: Hondureños disfrutarán de evento cultural durante la toma de posesión de Xiomara Castro