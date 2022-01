Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, llega a Honduras para toma de posesión

COMAYAGUA, HONDURAS.-La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arribó este jueves al Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, para ser partícipe de la histórica toma de posesión de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.

La funcionaria estadounidense pisó suelo catracho a eso de las 8:30 de la mañana y de inmediato fue trasladada en un helicóptero a la base aérea Hernán Acosta en la capital. Ahí fue recibida por Héctor y José Manuel, los hijos de la pareja presidencial, con quienes conversó de forma breve.



Miembros del Servicio Secreto de EEUU y varias unidades aéreas de la Fuerza Aérea Hondureña se encargaron de resguardarla tras su arribo.

Su visita en la nación cinco estrellas durará menos de 24 horas ya que partirá este mismo jueves por la tarde tras asistir a la investidura de Castro.

La funcionaria, a quien el presidente estadounidense, Joe Biden, ha encargado la gestión de la crisis migratoria en la región, se entrevistará por primera vez en persona con Xiomara con quien ya dialogó por teléfono el pasado 10 de diciembre de 2021.

Con la visita de alto perfil, expertos dijeron a medios internacionales que la vicepresidenta y el gobierno de Biden están mostrando claramente su interés en asociarse con Honduras para abordar la crisis migratoria.

Por ahora, el liderazgo de Xiomara Castro enfrenta a una prueba importante con dos presidentes del Congreso Nacional.

La visita de Harris además marcará un cambio frente a la manera en que la vicepresidenta abordó al anterior líder de Honduras, quien estuvo implicado en un caso de narcotráfico.

Junto a la funcionaria estadounidense arribaron Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y Brian Nichols, subsecretario de Estado para las Américas.

Sumados a ellos, el legislador demócrata Raúl Ruiz y José Fernández, subsecretario para crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado.

