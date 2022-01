Hernán "Bolillo" Gómez: "Vamos a enfrentar al mejor equipo de la eliminatoria"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la previa del partido correspondiente a la novena jornada de la octagonal final de la Concacaf ante su similar de Canadá.



El estratega colombiano tuvo tiempo para hablar de sus expectativas de cara al duelo contra los de la Hoja de Maple y además se refirió a como percibe el ánimo de parte de la afición y directivos de cara al duelo eliminatorio.

Del mismo modo, Gómez tuvo tiempo para referirse a ausencias como la de Rigoberto Rivas y Andy Najar, a la vez que dio algunos detalles de la alineación que utilizará mañana frente al cuadro canadiense.

La rueda de prensa del "Bolillo"

¿Cómo están los ánimos en el grupo antes de este enfrentamiento?



De ánimos bien. Ha habido una buena respuesta de los muchachos, estoy contento con la elección que hicimos y estamos tratando de progresar.



¿Ya les platicó la idea y de cómo ir cuadrando esto para enfrentar a Canadá?



Sí, hemos trabajado, no mucho, es la tercera vez, pero ellos tienen memoria y hay una cosa que estoy en duda de las posiciones y no por otros problemas, sino por cantidad de jugadores.



¿En la delantera?



En posiciones, no se me avive ja, ja.



¿Hay algo que le hubiese gustado contar y no lo ha tenido?



Sí. Extraño a Rigoberto Rivas. Es un jugador que lo he visto y tenía muchas ganas de tenerlo y no ha podido ganar.



¿Por qué no pudo venir?



Él ha tenido problemas de lesión. Le dije que tranquilo porque es una contractura.



¿Devrón García ya está bien?



Sí, él ya está negativo. Hoy nos hicieron pruebas, no hay resultado, pero de momento todos estamos negativos.



¿Está compacto el equipo como desea o hay cosas por consolidar?



Se ve que tienen una buena relación entre ellos. En la parte profesional los tengo a cada uno en sus puestos, no hay improvisaciones; en la parte táctica hay momentos que se entiende y otros que se desordena, puede pasar en el partido porque es muy poquito el tiempo, pero me gusta que a pesar de la dificultad en que estamos, todos están con esas ganas de sacar esto adelante.



¿Qué espera del juego?



Vamos a enfrentar al mejor equipo de la eliminatoria, ellos van contra el último en puntuación, pero no en juego. Será un buen partido, será duro para ellos y nosotros. Este fútbol hondureño trae problemas desde la eliminatoria pasada, no es de ahora solamente, y hay que buscar resolverlo, pero no de la noche a la mañana, se demora.



Veo a la gente y algunos directivos que han sido comprensivos, ellos lógicamente lo saben, existe la necesidad de ganar, pero cómo hay que ganar, en qué momento, con los argumentos y ha sido difícil porque de atrás trae un peso de derrotas



¿Hoy hay argumentos para ganar?



Honduras siempre tiene argumentos, pero hay otros que no nos dejan ganar.

Nos sorprende que extrañe más a Rigoberto Rivas que a Deiby Flores... o a Andy Najar.

Andy Najar no ha querido venir, entonces ¿por qué pregunta por él?



¿Por rendimiento?

¿Qué hago sino quiso venir? Lo estuvimos llamando y nunca contestó.



¿Y Deiby?

Lo conozco, lo he tenido acá, es un buen jugador y son 4 o 5 futbolistas que tengo afuera y a Rivas lo he visto jugar y no lo he tenido acá, por eso digo que lo extraño, o sea, no es lo mismo ver video que conocerlo acá, eso quiero decir.

¿Las bajas que presenta cambia su esquema de juego para este juego?

No. Usted sabe que lo que Canadá ha demostrado es que no entra ni sale uno bueno y a nivel de selecciones así es, pero me estoy preocupando por mejorar a Honduras, que comience a ganar, que muestre un estilo, una idea porque ha sido difícil para los muchachos, por ejemplo, nosotros vamos a jugar con Colombia y ¿quién es el favorito? Es Colombia y la gente se ofusca porque nos ganan 2-1 y no fue buen partido para ellos ni para nosotros, pero no nos pasan por encima con un equipo que es de la Liga y en ninguna parte del mundo pienso que haya dos selecciones y sacar una en Honduras no es tan difícil como sacarla en Brasil o en Alemania que ahí se equivocan mucho por la cantidad de jugadores, pero en nuestros países están los mejores y a ellos les cuesta ante rivales como Colombia.



En este partido vi tímidos a los futbolistas de Liga, pero no nos pasaron por encima, pero se vienen críticas y hay algunas que nos ayudan, nos sirve, construyen, pero hay críticas con intenciones malas y hay otras por falta de información o desconocimiento y a veces la gente en ese desespero comienzan a chocar, dar declaraciones, informaciones y hablo mucho con los muchachos que es a lo que hay que sobreponerse y ser como Shakira, sordos, ciegos y mudos porque sino, no salimos de esta.



Y además el problema de Honduras no está en los 11 partidos que ha perdido porque en la eliminatoria pasada apenas ganó tres partidos y es un problema que viene de atrás y este cuerpo técnico, que a veces veo que nos señalan, y somos los últimos, pero realmente estamos tratando, pero rápido no se soluciona el problema, eso lo tengo claro y se le digo a la afición que oye a los periodistas y a nosotros.



Ya detectando estos problemas a mediano y largo plazo ¿tiene una idea de cómo resolverlos?

Yo soy capaz de resolver el problema pero no tan temprano. A mí me señalan y a veces me río, yo soy capaz y mi cuerpo técnico es capaz, los jugadores son capaces de resolver, pero en dos convocatorias no y yo se lo dije al presidente cuando me propuso venir solo para esta eliminatoria y no, no, no... Eso no se resuelve ahí, eso es más arriba, pero sí hay que buscar ganar y mejorar.



Nosotros como cuerpo técnico sentimos que en juego en cierta parte hemos mejorado, en resultado estamos muy lejos y vamos a ver si ante Canadá comenzamos a ganar porque de hacerlo estamos sentando un precedente duro.

¿Podríamos ver el tridente mañana?

Sí van a jugar.



¿Además de Rivas hay otros jugadores que le gustaría tener?

Sí claro, a mí no me gusta decir nombres, pero en el bus venía pensando en él y lo dije, pero no me gusta decir nombres,.



¿Qué decirle a la gente porque está claro que no hay motivación de ir al estadio?

Tenés toda la razón. Ahí es donde hay que acompañar, cuando no hay motivación, cuando hay choques, cuando hay malas respuestas de nosotros, cuando hay críticas que no son las deben ser, cuando no se gana, cuando se está casi eliminado y no hay motivación, pero la selección es del país, no es mía ni de ustedes y es el momento de darle un abrazo porque no podemos quedarnos como estamos y yo me siento horrible, me siento mal porque veo a la gente y a los directivos que me dicen hay que ganar y quién más que yo sé que hay que ganar, pero ¿en dos convocatorias? Y quizá si gano van a decir que jugando mal ja, ja, ja.

¿Tiene dudas en el 11?

Tengo dudas, aún no la tengo, pero Denil y Maynor van a jugar, Edwin, Alfredo, Kervin o Bryan Acosta y Alberth, Choco y Quioto, en los laterales estamos trabajando.

