México retoma en Jamaica un camino que puede ser sinuoso en octogonal de la Concacaf

KINGSTON, JAMAICA.- Con el peligro de salir de zona de clasificación directa al Mundial Catar-2022, este jueves la selección mexicana de fútbol enfrentará a la de Jamaica en Kingston en partido de la novena jornada del octogonal eliminatorio de la Concacaf.

Después de ocho fechas, el Tri es tercero con 14 puntos y los Reggae Boyz ocupan la sexta posición con siete unidades.

La Concacaf dispone de tres cupos directos para el Mundial y el cuarto clasificado en el octogonal jugará un repechaje con una selección de otro continente.

En riesgo

México se presentará en Kingston luego de sufrir en noviembre dos derrotas dolorosas: 2-0 ante Canadá y 2-1 frente a Estados Unidos. Estos resultados adversos no sólo le hicieron caer del liderato al tercer lugar, también crisparon el ambiente en torno al seleccionador Gerardo Martino.

La escuadra azteca saldrá con la obligación de vencer a Jamaica, de ser posible con un resultado holgado, ya que la selección de Panamá -que visitará a Costa Rica- le sigue muy de cerca.

Mexicanos y panameños están empatados en 14 puntos, pero la diferencia de goles del Tri es mejor: cuatro contra dos de la Marea Roja.

LEA: Honduras por la dignidad y el resurgimiento enfrentará a Canadá en el Olímpico

"Es una fecha importante y tenemos esa sensación de que estamos corriendo riesgo, pero es normal", pero "el grupo está bien, tranquilo, somos conscientes de lo que nos estamos jugando", sostuvo el veterano Héctor Herrera, mediocampista del Atlético de Madrid,

Para este partido, el 'Tata' Martino no podrá contar con dos referencias de ataque: Hirving Lozano, extremo izquierdo del Nápoles que está suspendido, y Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, por lesión.

Después de medirse contra Jamaica, México tendrá dos partidos consecutivos en el estadio Azteca, el domingo ante Costa Rica y el miércoles frente a Panamá.

No perder

Jamaica ha tenido un rendimiento irregular en el octogonal, pero se mantiene a flote y con ligeras posibilidades de seguir en la pelea gracias a a que como visitante igualó 1-1 con Costa Rica y derrotó 2-0 a Honduras.

Como local fue goleado 3-0 por Panamá, pero ante los punteros Canadá y Estados Unidos resistió y sacó empates de 0-0 y 1-1, respectivamente.

El primer tramo del octogonal, los Regae Boyz lo transitaron con Theodore Whitmore como director técnico que fue cesado en diciembre y relevado por Paul Hall.

VEA: Ecuador por una victoria ante el imbatible Brasil que lo deje a un paso de Catar

Con el nuevo entrenador, Jamaica tuvo un partido amistoso que perdió por 3-0 ante Perú en Lima.

Respecto a la visita de México, Paul Hall comentó que "espero un ataque peligroso, no en lo individual, sino en la posesión porque todos van al balón, necesitamos estar preparados y no ser sorprendidos. Ganar el partido es importante, pero no perder sería bueno”.

Después de su partido ante México, Jamaica irá el domingo a Panamá y el miércoles recibirá a Costa Rica.

El partido se jugará a partir de las 19H00 locales (00H00 GMT del viernes) en el estadio Nacional de Kingston que no habilitará sus 35.000 localidades al público como medida preventiva ante contagios de covid.

DE INTERÉS: Mancini busca un '9' que lleve a Italia al Mundial

Esta será la séptima visita de México a Jamaica con un saldo a favor del Tri de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Probables alinenaciones:

Jamaica: Andre Blake, Javain Brown, Damion Lowe, Liam Moore, Kemar Lawrence, Kevin Stewart, Devon Williams, Lamar Walker, Boobby Reid, Michail Antonio, Junior Flemmings. DT Paul Hall.

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, Jesús Corona, Orbelín Pineda, Rogelio Funes Mori. DT Gerardo Martino.

ADEMÁS: Senegal y Marruecos cumplen y se meten en cuartos de final