Calendario de agua en la capital: suministro seguirá cada 5 días en febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sequía que azota la capital ha creado una nueva costumbre en los capitalinos, quienes deben estar atentos a cada último día del mes por el cambio del calendario de distribución de agua potable.



Cambios que pueden ser de mejora al recibir el servicio hídrico en menor tiempo o, al contrario, pasar a fuertes racionamientos.



A seis días de finalizar enero, las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados revelaron a EL HERALDO que la distribución del preciado líquido se mantendrá cada cinco días durante febrero.



Las autoridades reconocen que el almacenamiento de agua en las represas no es el mejor, pues al no tener presencia de lluvias los niveles van en descenso, por tanto, no se puede mejorar la distribución de agua. Al igual desconocen cuándo iniciarán con los racionamientos más fuertes, ya que previamente deben realizar análisis técnicos.

LEA: Con más de mil cámaras de seguridad se vigila la capital

Niveles de las represas

La entidad autónoma reporta en la represa Los Laureles un volumen almacenado de 5.87 millones de metros cúbicos, lo que representa el 55.94% de su máxima capacidad.



Por su parte, en La Concepción reportan un volumen almacenado de 21.14 millones de metros cúbicos, es decir, el 58.40% de su máxima capacidad.

DE INTERÉS: Capitalinos sueñan con un 2022 lleno de nuevas oportunidades