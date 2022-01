VIDEO: Teófimo López llega Honduras para asistir a la toma de posesión de Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Reconocidos políticos, expresidentes, defensores de derechos humanos y artistas han confirmado su presencia en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, pero también un campeón mundial de boxeo.



El pugilista de origen catracho Teófimo López arribó a Honduras la tarde de este martes, con la intención de asistir como invitado de honor a la toma de posesión de la primera mujer en asumir las riendas del país, tal como él mismo lo había prometido hace algunas semanas.



Tras su arribo al aeropuerto, López, excampeón unificado mundial de peso ligero, conversó con los medios de comunicación demostrando una mayor fluidez del idioma español que la última vez que viajó a suelo nacional para promocionar su carrera deportiva.

"Es algo muy grande, me siento muy orgulloso de tener esa sangre catracha", comenzó diciendo, con una enorme sonrisa en su rostro y una actitud amena.





"La cosa más importante para mí son las cosas que vamos a empujar ahora. Xiomara Castro, ella tiene cosas buenas para nuestro país, me siento muy orgulloso de poder ir ahí, hablar con ella, tomarme fotos, pero no solo eso, es para la gente, para nosotros, para nuestro país, yo siempre voy a apoyar a Honduras, de todas maneras, siempre", aseguró tras ser consultado sobre su distinguida asistencia en el acto, donde también estará la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y otras personalidades del mundo.



"Gracias por el apoyo y que viva Honduras", finalizó López, al tiempo que anunció que en pocos meses estará de regreso por Honduras para continuar trabajando en su brillante carrera. "En mayo vamos a regresar otra vez para pelear, me siento un poco nervioso de que vamos a ir a ver a Xiomara Castro", expresó.

Apoyo a Xiomara y proyectos en conjunto

El boxeador de origen hondureño, Teófimo López, habló a pocos días de defender su título mundial de peso ligero frente a George Kambosos en el Madison Square Garden en el mes de noviembre, donde lamentablemente se vio superado y perdió su primer lugar.



En una entrevista junto a su padre, ambos revelaron que estaban apoyando la candidatura de Xiomara Castro, debido a que en su fórmula presidencial la acompañaba el comentarista deportivo y presentador de televisión, Salvador Nasralla, quien los ha apoyado bastante en su carrera y con quien incluso han tenido pláticas acerca del deporte en Honduras.



"Nosotros estamos apoyando a Xiomara Castro y Salvador Nasralla. Creo que harán un buen trabajo porque lo necesitamos tanto y más por el deporte. En Honduras no dan mucho apoyo para el deporte y vamos a llevar algo bueno para Honduras, que es el boxeo", dijo Teófimo López padre.

