Jorge Cálix: “Nos están bombardeando con esa mier... de la extradición"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un descuido, durante la instalación de la primera legislatura, el presidente del Congreso Nacional, Jorge Cálix, emitió una opinión sobre la extradición sin percatarse que su micrófono seguía abierto.



El momento quedó grabado en la transmisión en directo que compartió el canal del Congreso Nacional a través de las redes sociales.



En la grabación que se volvió viral, Cálix anunció -como normalmente se hace- un receso de 20 minutos, pero cuando apagó su pantalla, no verificó que su parlante aún estaba encendido y dijo: "los medios de comunicación nos están bombardeando con esa mier... de la extradición".



Lo anterior no ha tardado en esparcirse como pólvora en las redes sociales, donde cada vez aumentan los ataques contra el diputado disidente de Libre, quien fue juramentado en la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional por 79 congresistas.

Su descuido se suma además a las declaraciones que brindó horas antes. "No podemos estar esperando que una corte de Nueva York meta preso a los hondureños, teniendo aquí un Poder Judicial", dijo.



Tras asumir la presidencia del Poder Legislativo, Cálix reveló que Honduras no tiene una Ley de Extradición, por lo que aseguró que aprobará una.





"En Honduras no hay Ley de Extradición. En Honduras lo que hay es un artículo de la constitución que dice que en Honduras se permite la extradición. Y con ese artículo se han estado extraditando ciudadanos, pero sin un procedimiento claro", comentó.



Sin embargo, hay personas que han cuestionado sus palabras y aseguran que las intenciones del presidente del legislativo es hacer engorroso el proceso para evitar que se extraditen más narcotraficantes.

Crisis política

Jorge Cálix se disputa la presidencia del Congreso con Luis Redondo. Ambos aseguran que sus nombramientos fueron legales.



Pero profesionales del derecho constitucional y represenantes de otros sectores afirman que ninguna de las directivas fueron electas conforme a ley. Ruth Lafosse y Oliver Erazo, ambos profesionales del derecho, coincidieron en el programa Frente a Frente que la ilegalidad comenzó desde el momento en que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, el viernes 21 no le dio la oportunidad al diputado Rasel Tomé para proponer a Redondo.



Para Erazo, ninguna de las dos directivas son correctas. “En las dos hay vicios de nulidad”, añadió.



“Este es un problema político que pasa por una decisión política”, expresó Erazo.



El artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que “el debate es presidido y conducido por el Presidente, quien dará la palabra a los diputados (as) que lo soliciten por su orden”. Este “orden” del que habla la ley fue ignorado por Ayala.

Y la elección posterior de Redondo tampoco se ajusta a la Constitución porque no recibió el voto de la mayoría simple (65) de los diputados propietarios. Tampoco fue juramentado por el ministro de Gobernación.



Lafosse, por su parte, dijo que la moción presentada por Beatriz Valle para proponer a Cálix para presidente de la directiva provisional no fue la correcta. Fue leída en medio del caos, del desorden. “Para presentarla no fue la correcta”, dijo Lafosse.



Hubo un error de procedimiento normativo por parte del ministro de Gobernación “al no permitirle a otro sector la posibilidad de hacerlo”.

