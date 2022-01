Tome vías alternas: No hay paso vehicular en el casco histórico de la capital  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cerrados permanecen este martes los accesos vehiculares al casco histórico de la capital debido a la celebración de la toma de posesión de Jorge Aldana y la instalación de la primera legislatura en el Congreso Nacional de Honduras.



Calles cerradas

Aunque las autoridades no hicieron público un comunicado para informar que no habría paso vehicular en el centro de la capital, esta mañana los conductores hallaron cerradas las principales vías.



No hay paso para vehículos en el tramo de la calle La Hoya, frente al parqueo Los Colindres; en la boca calle a la altura de la Funeraria La Auxiliadora.



A esta lista se suma el tramo de la esquina del Edificio Fiallos Soto, justo enfrente de Chinda Díaz. Si su destino es la calle Bolívar, frente al Parque Central, en la boca calle del edificio Midence Soto, le notificamos que este acceso permanece cerrado.



El paseo Marco Aurelio Soto, en la intersección de la cuarta avenida, en la calle que dirige a la antigua Casa Presidencial, cerca del puente Soberanía, es otro de los tramos que serán inhabilitados.



Se espera que habiliten el acceso al centro de la capital una vez que finalicen ambos eventos.