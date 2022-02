Estancado el diálogo entre Jorge Cálix y Luis Redondo por la directiva del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diálogo entre Jorge Cálix y Luis Redondo, investidos en ceremonias paralelas como presidentes en propiedad del Congreso Nacional 2022-2026, para buscar una salida a la crisis política en el Poder Legislativo seguía anoche en punto muerto.



Representantes de ambos grupos revelaron ayer -pese a los escuetos detalles- que se dieron acercamientos gracias a las gestiones de la comunidad internacional y el cuerpo diplomático.



Yavhé Sabillón, vicepresidente de la junta directiva de Cálix, confirmó a eso de las 6:00 de la tarde que Cálix estaba reunido con Mauricio Ramos, dirigente de Libre y representante del bloque de Redondo.



El propio Redondo confirmó que sostendrían una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos.

A la hora de cierre de esta edición, alrededor de las 11:00 de la noche, no se había llegado a un arreglo político entre los bandos que luchan por el control del Poder Legislativo.



Incluso, tanto Cálix como Redondo habían girado sendas invitaciones a la sesión de instalación de la primera legislatura para hoy. Cálix programó vía Zoom la asamblea, mientras que Redondo convocó a reunirse en el palacio legislativo.

Cálix desde Zoom

Los dos presidentes del Congreso convocaron para este martes a sesión solemne, mientras la Embajada de Estados Unidos invitaba a las partes a reunirse para buscarle una solución al problema. El propósito de esta cita es instalar la primera legislatura.



El ambiente de incertidumbre, de preocupación y de desencanto de la población hondureña con la clase política sigue latente por la situación que se ha generado en este poder del Estado.

Jorge Cálix, presidente reconocido por una parte de Libre, el Partido Liberal, Nacional y el Partido Anticorrupción. Foto: Archivo/ EL HERALDO







El domingo se realizaron dos sesiones paralelas de donde surgieron dos presidentes del Congreso: Jorge Cálix, que representa a la facción disidente y expulsada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Luis Redondo, respaldado por la cúpula de este partido y por la presidenta electa Xiomara Castro.

Por la noche, la cuenta en Twitter del CN controlado por el grupo de Cálix anunció la convocatoria a la sesión para este martes a partir de las 8:00 de la noche de manera virtual vía Zoom.



Los legisladores ampararon la decisión en la resolución 01-2020, que versa que se puede realizar “en el contexto de una situación de crisis, pandemia o emergencia sanitaria, calamidad, desastre o una situación análoga que haga imposible o extremadamente difícil o desaconsejable reunirse físicamente”.

Redondo, en el palacio

Desde el domingo un grupo de dirigentes de Libre, de la línea de la presidenta electa, se mantiene en vigilia en el hemiciclo con turnos de ocho horas para garantizar que Luis Redondo sea el único que suba a la mesa directiva.



“Estamos en guardia permanente, que sepan que nosotros somos los que hicimos la elección correcta y es la que va a presidir las sesiones”, dijo el diputado Bartolo Fuentes.

Aprovechándose que el paso está libre, activistas de Libertad y Refundación se mantienen en vigilia en el Congreso Nacional.Foto: Efraín Salgado/ EL HERALDO







“No vamos a permitir que nadie se suba a ese estrado mañana (hoy), quien estará presidiendo será Luis Redondo junto con los demás compañeros”, añadió Fuentes.



Por su parte, Hugo Noé Pino, vicepresidente de la directiva que encabeza Redondo, declaró que será bienvenido el grupo que lidera Cálix, solo que “no van a haber dos directivas” presidiendo la sesión.

Los poderes del Estado

Ha sido costumbre que los presidentes de los otros poderes del Estado acudan a la sesión de instalación de las legislaturas para presentar sus informes.



Hasta el lunes las fuentes consultadas, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Poder Ejecutivo, no habían podido confirmar si acudirán a la sesión.



Y en caso de llegar los presidentes Juan Orlando Hernández (Ejecutivo) y Rolando Argueta (Judicial), no se sabe a cuál de las dos sesiones se presentarán.

La legalidad

Los dos grupos que se disputan la presidencia del Congreso aseguran que sus nombramientos fueron legales.



Pero profesionales del derecho constitucional y represenantes de otros sectores afirman que ninguna de las directivas fueron electas conforme a ley. Ruth Lafosse y Oliver Erazo, ambos profesionales del derecho, coincidieron en el programa Frente a Frente que la ilegalidad comenzó desde el momento en que el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, el viernes 21 no le dio la oportunidad al diputado Rasel Tomé para proponer a Redondo.



Para Erazo, ninguna de las dos directivas son correctas. “En las dos hay vicios de nulidad”, añadió.



“Este es un problema político que pasa por una decisión política”, expresó Erazo.



El artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que “el debate es presidido y conducido por el Presidente, quien dará la palabra a los diputados (as) que lo soliciten por su orden”. Este “orden” del que habla la ley fue ignorado por Ayala.

Luis Redondo, presidente reconocido por una parte de Libre y el Partido Salvador de Honduras tras la firma de un pacto previo a las elecciones. Foto: Archivo/ EL HERALDO





Y la elección posterior de Redondo tampoco se ajusta a la Constitución porque no recibió el voto de la mayoría simple (65) de los diputados propietarios. Tampoco fue juramentado por el ministro de Gobernación.



Lafosse, por su parte, dijo que la moción presentada por Beatriz Valle para proponer a Cálix para presidente de la directiva provisional no fue la correcta. Fue leída en medio del caos, del desorden. “Para presentarla no fue la correcta”, dijo Lafosse.



Hubo un error de procedimiento normativo por parte del ministro de Gobernación “al no permitirle a otro sector la posibilidad de hacerlo”.

Mediador internacional

Personeros de la Embajada de Estados Unidos, preocupados por la situación que está pasando, llamaron por separado a las partes para dialogar sobre el tema, primero con uno de los grupos y luego con el otro. Posteriormente, la reunión la harían con Jorge Cálix, Beatriz Valle y otros congresistas de este grupo. El interés de Estados Unidos por mediar en la solución de este conflicto fue confirmado por el diputado Redondo. “Debo decirles que alguien de la embajada americana se comunicó conmigo y estaremos conversando con ellos”, expresó.



Por su parte, Cálix expresó su anuencia a conversar y hasta de repetir la votación, a lo que Redondo se negó.



El diputado Yavhé Sabillón fue quien confirmó las reuniones entre Cálix y Mauricio Ramos, como emisario del grupo de Luis Redondo.



“La dinámica de la reunión que se diseñó entre Jorge Cálix y Luis Redondo es que primero habrá un árbitro de alta credibilidad, es lo mejor para que entre ellos dos se den acercamientos”, detalló Sabillón, quien no dio nombre del personaje y solo se limitó a decir que es alguien que “quiere mucho a Honduras”.



A eso de las 11:00 de la noche no se había conocido una resolución y todo indicaba que la salida a la crisis seguía estancada.

