Melbi Ortiz retira su apoyo a Cálix: "Tal vez no valoramos la dimensión que podía tener esto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La diputada de Yoro por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Melbi Ortiz, aseguró este lunes que retira su apoyo a Jorge Cálix como presidente del Congreso y reitera su compromiso con la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya.



"Hoy estoy aquí una vez más para ratificar ese apoyo a nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que siempre le hemos tenido", aseguró la diputada que el domingo fue juramentada como prosecretario II de la junta presidida por Jorge Cálix.

"Si acompañé al diputado Cálix fue porque es un compañero de nosotros, y él siempre manifestó querer participar y tal vez no valoramos la dimensión que podía tener esto y pienso que si la voluntad de doña Xiomara es que apoyemos al compañero Redondo pues aquí estamos diciéndole que lo vamos a acompañar", reiteró a HCH.



La yoreña además agregó que "quiero mandar un mensaje al departamento de Yoro, a todo ese pueblo que fue el que nos dio el voto de confianza y decirles que siempre he sido una mujer con mucha convicción propia y que de repente uno visualiza las cosas y hay que rectificarlas".



"No lo hice con ningún perjuicio, más pensando que Cálix es del Partido Libre, entonces si la oportunidad es hoy pues aquí estamos diciendo vamos a apoyar, le digo al pueblo que todas las decisiones que he tomado las he hecho pensando en el pueblo", manifestó.

La congresista, además, dijo que "lo que queremos es tranquilidad porque el pueblo ha sufrido mucho y no queremos seguir trayendo caos en el país".



En relación a lo que se dijo en redes sociales, que los diputados recibieron dinero a cambio de su apoyo a Cálix, Ortiz aseguró que eso no es cierto.



"Nunca me ofrecieron nada, Jorge Cálix me habló que lo apoyara, incluso se decía que era un proyecto del presidente (Mel Zelaya) y como él era parte del Congreso y por eso le brindé mi apoyo, pero en ningún momento Melbi Ortiz ha agarrado ni siquiera un fresco por una negociación que se haga y nunca voy a estar en negociaciones que oscurescan mi persona", proclamó.



Este lunes, el diputado Sergio Castellanos también decidió retirar su apoyo a Cálix y dijo que estaría presente en la reunión convocada para este martes por Luis Redondo.

