"Siempre estuve decepcionado de la política hondureña y nunca me debí haber metido": Salvador Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decepcionado de la clase política hondureña y de su actuar, con lo suscitado recientemente y que aún se mantiene en la nebulosa en torno a la elección del presidente del Congreso Nacional, expresa sentirse el electo designado presidencial, Salvador Nasralla.



El exaspirante a la presidencia de la República de Honduras manifestó que "Se demuestra que por encima del interés nacional están los intereses particulares de los políticos de oficio; para mí, que lo hago por cariño al país, es muy difícil explicarle a la demás gente".

Nasralla exteriorizó que "en Honduras la política es un negocio y ahora quedó más demostrado que nunca".

El máximo líder del Partido Salvador de Honduras señaló que "mientras los políticos no dejen de hacer fraude" las cosas no funcionarán; hubo un fraude en las elecciones internas y hubo fraude con los diputados ahorita en noviembre con los diputados del PSH".

El político aseveró que sin ese fraude, según él, cometido por la clase política vernácula del país, no habría ningún problema para elegir a Luis Redondo, que es el plan de la mayor parte de los votantes.



Nasralla reveló a EL HERALDO que existe la posibilidad de llegar a un consenso antes del amanecer del martes 25 de enero, día en que se instalará la primer legislatura del periodo 2022-2026, para que Redondo sea el que al final ostente el cargo de presidente del Congreso Nacional.

"Sí, si la hay. Se están haciendo todos los esfuerzos a través de diferentes personas en ambos partidos; pero sí deberían entender los políticos, que esto no es un juego, este es el país. La gente no quiere que sigan los nacionalistas", admitió.

El designado presidencial cuestionó que "habría que preguntarle a la gente de Libre por qué hay 18 personas (diputados) de Libre que se van para allá ¿cuáles son los motivos, alguna razón tiene que haber?", acotó.



Confesó "Siempre estuve decepcionado (de la política hondureña) y nunca me debí haber metido, porque esto es un negocio, la política en Honduras es un negocio donde los grandes intereses priman por encima del bienestar de la población".

