Maynor Figueroa: “Hay que cerrar dignamente la eliminatoria"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección de Honduras se prepara para encarar la triple fecha FIFA y su primer desafío es ante Canadá, donde los futbolistas consideran el último escalón para seguir soñando con Qatar 2022.



El capitán de la Bicolor, Maynor Figueroa, fue uno de los futbolistas en integrar este día la concentración y dejó clara su alegría por ser considerado en esta nómina.



“Estar en la Selección siempre es motivo de alegría y compromiso, hay que cerrar bien la eliminatoria somos consciente en la posición en la que estamos, ya que las cosas no nos han salido bien. Hoy somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante y hay que ponerse al día y darle con todo a esto”.



Sobre los resultado que han tenido. “No es lo mejor, pero nosotros somos conscientes que la única manera de traer a nuestra afición es ganando; así que lo único que quedar es seguir dándole con ese compromiso y que en estos partidos los resultados se nos puedan dar”.

En lo que se refiere a la baja de Alphonso Davies, una de las figuras de Canadá para este compromiso ante Honduras. “Es un gran jugador, pero recordemos que Canadá tiene una gran selección y cualquiera que toque va querer dar lo mejor”.

FIGUEROA SE PRONUNCIÓ SOBRE SU FUTURO

Luego de quedar sin contrato con el Houston Dynamo, el defensor catracho se quedó sin club y todavía continúa sin tener un destino seguro.



“Todavía no hay nada definido, ya en su momento se dará, mientras nos vamos a concentrar al cien con la Selección”.



Y agregó: “Estamos con esa posibilidad que se dé, más de eso sería mentir si digo que es acá. Hay que esperar, es lo único que puedo decir”. Maynor es claro que el “Bolillo” Gómez le ha dejado claro el mensaje que debe tener club para seguir siendo tomado en cuenta en la Selección.



“Eso ya me lo ha hecho saber el entrenador, igual, estoy bajo un plan de trabajo. Si fuese el caso de estar en un equipo de la MLS, todavía no ha empezado el torneo y hace una semana comenzó la pretemporada”.



Sobre las opciones de fichar por el Victoria u Olimpia. “Siempre me han vinculado con el Olimpia cada vez que estoy sien contrato. Claro está que yo tengo un gran agradecimiento por ambos clubes; el Victoria que me formé y Olimpia en dónde me consolidé y la oportunidad de salir”.



Y cerró dejando claro que: “Más allá de cualquier decisión, hay asuntos familiares que hay que decidir”.

TAMBIÉN MANDÓ UN MENSAJE PARA LO QUE PIDEN SU RETIRO

Muchos aficionados han pedido que el capitán debe dar un paso al costado y no seguir en la Selección, pero su mensaje es claro y sin polémica.



“Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para los que me apoyan, no tengo ningún tipo de palabras para lo que piden mi salida”.



Y explica que su presencia se debe al apoyo del técnico. “Si estoy acá es por eso, él sigue confiando, me sigue respaldando. Si estoy de regreso es por esa situación”.



Además considera que nada está perdido. “La posibilidades ahí están, pero todo depende de ahora, ya no hay margen de error y hay que cerrar dignamente la eliminatoria”.



La idea del “Bolillo” se sigue aprendiendo. “Nosotros como profesionales tratamos de tomar la idea lo más rápido posible y si bien es cierto, los resultados no se han dado, pero la idea se va tomando”.