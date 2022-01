¿El aumento de salario a diputados suplentes impactará en el presupuesto del Congreso Nacional?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional de Honduras saliente aprobó el sábado 15 de enero una reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para permitir que los 128 diputados suplentes reciban sueldo y pagos por viáticos y gastos de representación, junto con un aumento salarial, por lo que el país le otorgará salarios a 256 parlamentarios.



Ante ello, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez, que también estará para el período 2022-2026, aseguró que "no generaría un impacto presupuestario porque en los últimos ocho años se han incorporado, a todos los suplentes se les ha estado pagando en este tiempo".



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si el aumento de salario a diputados suplentes tiene impacto en el presupuesto aprobado en el Congreso Nacional.

Aumento salarial

Previo a la reforma, el artículo 49 del Decreto 363-2013 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ordenaba al “al presidente del Congreso Nacional determinar el número de diputados y diputadas suplentes que están integrados en forma permanente de cada una de las bancadas políticas”.



Con el cambio, el precepto ahora señala que "el presidente del Congreso Nacional determinará el número de diputados suplentes de cada una de las bancadas políticas que pueden participar con voz y voto en el pleno. Sin embargo todos los diputados suplentes deben ser incorporados y recibir todos los beneficios y derechos que corresponden a los diputados”.



“El sueldo del diputado suplente serán del 60% del sueldo del propietario, incluyendo los

viáticos y gastos de representación”, se detalla en el nuevo decreto.



El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante la sesión virtual, afirmó que

"no tendría ningún impacto de incremento porque en este Congreso, con el presupuesto

que ha estado funcionando, están incorporados todos los diputados suplentes".



El nuevo artículo determinó que los diputados suplentes están en la obligación de participar

en las sesiones, con voz y voto pleno, teniendo la oportunidad de ser parte de al menos

una comisión de trabajo dentro del Parlamento.



Actualmente los diputados propietarios devengan un salario de 90,000 lempiras, mientras que los suplentes recibían 40,000 lempiras, pero con la reforma -que contempla un techo del 60% del sueldo del diputado propietario- pasarían a cobrar 54,000 lempiras.



Con base en lo anterior, hay un aumento de 14,000 lempiras para cada congresista sustituto, sumado a esto, gozarán de beneficios como remuneración de decimoterceros, decimocuartos, viáticos y otros pagos de representación.



Tomando en cuenta que la cantidad de diputados suplentes es igual a la de propietarios, es decir, 128, el incremento de 14 mil lempiras, representa un impacto de 1,792,000 lempiras mensuales al Parlamento para cubrir el ajuste.



Anualmente, esta ampliación presupuestaria representaría 25,088,000 lempiras adicionales al año (incluyendo los 14 salarios) solo para congresistas suplentes sin incluir otros gastos de representación.



Para ser precisos, la planilla de legisladores suplentes ascendería en total a 6,912,000 lempiras mensuales, a diferencia de la planilla anterior que era de 5,120,000 lempiras.



Este pago por concepto de salarios a suplentes corresponde a una nueva erogación de 96.7 millones de lempiras anuales, cuando los fondos asignados al Poder Legislativo, según el Presupuesto 2022, es de 1,248 millones de lempiras, sin incluir costos de viáticos y otros pagos de representación.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus constató que en el portal de Transparencia del Congreso Nacional se hizo efectivo el pago de 90, 842 lempiras a los diputados propietarios y 40,000 a los suplentes en julio de 2021, último mes de actualización del sitio web.

Gran impacto económico

La exdiputada suplente del Partido Liberal, Karla Medal, quien votó en contra de esta reforma, aseguró que “esto sí representará un impacto, habría que hacer un reajuste en el presupuesto, hoy por hoy estamos integrados el 100% de los diputados suplentes”.



“El Congreso Nacional con este aumento deja comprometido el presupuesto, esto se debe a la falta de planificación, la solución es que se debe de ver qué ajustes se pueden hacer para mejorar las finanzas, pero necesitamos una mejor socialización”, argumentó.



La congresista consideró que los actuales diputados se dejan llevar por el “dinero” y no legislan “como debe de ser para el bien del pueblo hondureño, no se merecen el aumento salarial porque dejan amarrado el dinero para ellos mismos”.

Es la segunda vez en menos de cinco años que se aprueba un aumento al sueldo de los diputados. En el 2018, los parlamentarios aprobaron un incremento de 35,000 lempiras para los diputados propietarios, lo que dejó su sueldo en 90,000 lempiras. El salario de los legisladores suplentes pasó de 20,000 a 40,000 lempiras.



Pese a que hay un decreto ejecutivo orientado a racionalizar el gasto producto de la crisis de la pandemia del covid-19, en menos de 12 meses de 20221 el Congreso Nacional ya había ejecutado el presupuesto asignado de 1,208 millones de lempiras, por lo que se hizo una ampliación en 46.5 millones, para hacer un total de 1,254.5 millones de lempiras.



La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, aseguró que “esto impacta fuertemente en el presupuesto porque los ingresos que se reciben no son suficientes para cubrir todos los gastos y lo que hace es que el déficit fiscal dentro del Congreso sea cada vez mayor y el país tiene que recurrir a más deudas”.



“Desde que se realiza el presupuesto debería eliminarse las ampliaciones presupuestarias, porque el Congreso cuando se quedan sin fondos acostumbra a realizarlas sin tener respaldo de más ingresos” añadió Castillo.



La experta en economía consideró que “dentro del Poder Legislativo no se realiza una revisión general de los ingresos y gastos, por lo tanto el pago de salarios se irá convirtiendo en más deudas”.



Por su parte, el economista del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Obed García, consideró que “los gastos y salarios representan al menos el 80% del total del presupuesto, entonces tenemos una cifra elevada en lo que tiene que ver con el gasto corriente”.



“Gran parte de estos sueldos y salarios no están inscritos por la productividad, sino que a base de acuerdos políticos que buscan el interés particular de un partido.” opinó García.



El profesional de la economía lamentó que parte de estos recursos no se inviertan en necesidades de la población al calificar a algunos congresistas como “ineficientes” ante su poca participación legislativa.

Conclusiones

El aumento salarial de 14,000 lempiras a cada diputado suplente significará una ampliación presupuestaria de 25,088,000 lempiras adicionales para cubrirlo.

En total, la planilla para los legisladores suplentes absorberá una cantidad de 96.7 millones de lempiras anuales con ese incremento al presupuesto del Congreso Nacional, que en el 2021 dio muestras de sobrepasar los gastos planificados.



Por lo tanto, este equipo califica la afirmación como Verdadero la interrogrante sobre si representa un impacto económico el incremento salarial.