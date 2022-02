Jorge Cálix ante rechazo de Xiomara Castro: "Eso es un tema de ella, yo soy presidente del CN"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo presidente del Congreso Nacional, Jorge Cálix, le aclaró este lunes a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, que él es el mandatario del Legislativo y desconoce a Luis Redondo como líder de ese poder del Estado.



En medio de la crisis política y elegido entre un pantano de incertidumbre, Cálix es rechazado como mandatario del CN por Castro, quien reconoce como titular del Legislativo a Redondo.



"Yo soy el presidente del Congreso Nacional y no lo soy porque yo quiero o lo decidí, lo soy porque obtuve 79 votos y para ser presidente del Congreso Nacional se necesitan 65 votos y sobrepasamos con creces", aclaró Cálix.



Sobre el rechazo de la presidenta electa increpó que "eso es un tema de ella, es su opinión y la respeto. Insisto: 85 diputados en la primera elección y 79 en la segunda; eso no admite discusión".



"Nuestra elección fue con 79 diputados propietarios y la otra elección (la de Redondo) con apenas 49. Los números no engañan".



Además, el nuevo mandatario del Legislativo desconoce rotundamente a Luis Redondo, quien fue nombrado titular del CN en una sesión paralela.



"Al final de cuentas la Constitución de la República establece que para abrir quórum

se necesitan 65 y los compañeros apenas llegaban a 49. (Ellos) no publican listas de nombres y no publican porque nos vamos a dar cuenta de que votó el propietario Pedro y también su suplente. Esto que debería ser un solo voto, termina siendo dos".



"La legalidad y la legitimidad nos respalda (pero) lo que queremos es hablar de lo que necesitamos hacer. Ya estuvo bueno de hablar de política y división, pero llegó el momento de trabajar", concluyó.