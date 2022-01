Crisis del CN podría llegar a plebiscito o una resolución de la sala de lo Constitucional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La disputa por la presidencia del Congreso Nacional podría llegar hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que podría determinar cuál de las dos directivas es la correcta.



La elección de dos juntas tiene que ver con la carta fundamental que ordena cuál debe ser el procedimiento para elegir la transitoria y en propiedad.



Cualquier ciudadano podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala que atiende estos casos.



Pero este pleito también puede tener una salida político/electoral y esta podría ser la convocatoria a un plebiscito.



“Lo que podría suceder, como una alternativa constitucional, es llamar a un plebiscito para que el pueblo sea el que decida si quiere a Jorge Cálix o quiere a Luis Redondo”, sugirió el profesional del derecho y defensor de los derechos humanos, Tomás Andrade.

Dialogar de inmediato

Solo existe una vía para solucionar esta crisis: dialogando. “Hay que sentarse a dialogar, eso requiere la nación, no podemos tener dos congresos, tienen que haber muestras de desprendimiento, de humildad y capacidad de liderazgo”, afirmó el diputado liberal Yuri Sabas.



“Los líderes de los partidos deben de sentarse” para buscarle una salida al problema, dijo el congresista, uno de los que le retiró el apoyo a Jorge Cálix.



Otro que se pronunció por un rápido consenso fue el analista Efraín Díaz Arrivillaga, quien lamentó que este mecanismo no haya sido utilizado antes de llegar a estos extremos.



“Los consensos hubieran permitido un mejor resultado de esto; en realidad no pueden existir dos directivas, es casi un rompimiento del orden constitucional”, dijo Díaz Arrivillaga. “Lo que me preocupa”, añadió, “es que esto nos genere un proceso de ingobernabilidad frente a la toma de posesión. Los únicos que pueden resolver esto son los diputados”.

¿Y Estados Unidos?

El gobierno de este país ha estado pendiente del accionar de Xiomara Castro, tras su triunfo. “Detrás del gobierno de Castro está el gobierno de Estados Unidos, que tiene interés en un gobierno eficaz”, destacó el analista Raúl Pineda. El país tiene que entrar pronto a la normalidad.

