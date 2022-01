Café y una amena plática con Kenneth Melhado: "Que yo trabaje en EEUU no me hace un hondureño ajeno a lo que pasa en mi país"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una encantadora conversación siempre se debe disfrutar con un exquisito café… Sin azúcar, por supuesto. Si usted es de los nuestros, le invitamos a leer de principio a fin esta entrevista con el hondureño Kenneth Melhado, quien está de visita en el país debido a la transición del gobierno; un tema que no puede faltar en su agenda, pues actualmente es servidor en el exterior.



Tiene 36 años de edad, estudió Ingeniería de Negocios, brilló y se ganó el cariño de muchas personas en su faceta como presentador de televisión y ahora afronta una nueva etapa en su vida siendo un oficial diplomático hondureño en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las difíciles circunstancias que lo llevaron a este lugar?



Kenneth nos concede esta entrevista en la que recuerda el doloroso momento en que tuvo que luchar contra el cáncer que padecía su pequeña hija María Isabella Melhado Molina y nos confiesa cuál es su mayor logro hasta este momento. ¡Aquí la entrevista completa!

¡Conozca junto a nosotros a Kenneth Melhado!

¿Cómo está? ¿Cómo lo ha recibido Honduras?

Honduras siempre me recibe bien, gracias a Dios, jajajá. Hay muchos amigos, la familia, el cariño de la gente que no olvida mi etapa en la televisión y la política, como padre de familia, todos los que pasaron pendientes de Isabella. Siempre hay mucho cariño de la gente.



¿Está en el país para visitar a su familia o por algún proyecto en específico?

Pasamos fin de año con mi familia en Tela. Aprovechamos porque por la pandemia habían pasado ya casi dos años de que no venían a Honduras. Yo vine en marzo del año pasado por unos temas de trabajo. Estoy en Tegucigalpa porque tengo que resolver un par de temas… Básicamente, los temas de todo lo que va a pasar con la transición del gobierno. Actualmente soy servidor en el exterior y van a cambiar muchas cosas.



¿Quién es Kenneth Melhado?

Siempre me he caracterizado por ser una persona optimista, soñadora y que viene de una familia luchadora.



¿Cómo se autodefine?

Jajaja, es una buena pregunta. Soy soñador, también me considero una persona de mucha acción, muy optimista. Trato de que siempre mis virtudes puedan sobresalir ante mis errores. Soy un hijo de Dios, temeroso, muy disciplinado en los mandatos de Dios.



¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál es el recuerdo que más tiene presente?

Fue súper feliz. Yo crecí en un país seguro en aquel tiempo. Con los amigos y vecinos jugábamos landa en la calle. Existía paz, podíamos estar hasta las 9:00 de la noche afuera. Recuerdo con mucha alegría a mi profesora Zoila Cáceres, quien fue mi maestra de primero a tercer grado, ella era súper estricta y muy disciplinada. Le mando un saludo.



Hemos visto a Kenneth como presentador de tv, ¿cómo logró llegar a la pantalla?

Fue una de las carreras de acción y sueño. Siempre me apasionó y me gustó la televisión. Un día llegué a Televicentro a hacer el casting de “Escalera al triunfo”. Ahí me miró Claudia Hernández y ella me mencionó: “Dijo la licenciada Pia que le gustó cómo te habías desenvuelto, que más adelante vamos a tener otros proyectos y que no te vayas a ir con otra televisora”... Dos años después me llamaron para el proyecto de Las Mañanas del 5.

"Estoy convencido de que los propósitos y los planes de Dios son perfectos"

¿Se considera un influencer?

No creo ser un influencer, pero sí creo que tengo una comunidad fuerte que me respalda, me tiene cariño y que pasa al pendiente de lo que hago.



¿Cuál ha sido el instante más complicado que ha enfrentado en su vida?

El diagnóstico de Isabella, eso ha sido lo más difícil.



Hace cuatro años inició una larga carrera batallando contra la leucemia de su hija María Isabella, háblenos de ese difícil momento que atravesó junto a su familia

Siempre es difícil recordar como sucedió, pero creo que los propósitos de Dios y sus caminos son misteriosos. Hoy gracias a Dios, Isabella está bien, pero el proceso ha sido duro. Yo traté de enfocarlo del lado positivo. Isabella sí es influencer, por ejemplo jajaja, por su testimonio de vida y su lucha. En ese proceso como familia aprendimos muchas cosas, como persona también. El diagnóstico fue lo más difícil, luego luchar para conseguir el tratamiento en EEUU, llegar allá, adaptarnos a una vida en ese país, empezar el tratamiento, trabajar y sostener una familia allá. En realidad todo cambió.



¿Cuéntenos de su vida en Estados Unidos? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?

Pues con el cambio así radical por el tratamiento, llegamos a EEUU, conseguimos el tratamiento y dijimos: ¿Bueno, qué vamos a hacer ahora? Dios se encargó de irnos abriendo puertas y conseguimos que nos abrieran las puertas en una escuela privada para nuestros hijos por el caso de Isabella. En aquel momento el presidente Juan Orlando Hernández me ayudó, me llamó y me dijo que entendía lo que estábamos pasando, que fuera del tema político él se ponía en mi lugar como papá, que era una situación difícil.



Él me ayudó para entrar al servicio exterior, actualmente estoy trabajando en el Consulado de Honduras en Atlanta como servidor público en el exterior. Es una labor ardua de servir a los compatriotas. Han llegado muchos compatriotas en los últimos años por la pandemia y la recesión económica y hasta ahora creo que hemos hecho un buen trabajo.



¿Qué es la política para usted?

Es servicio, es la manera en la que podemos alcanzar metas para poder servir y hacer cambios sustantivos en una sociedad. La política como tal no es mala.



¿Qué quiere lograr siendo un oficial diplomático hondureño en Estados Unidos?

Ya hemos logrado mucho, porque trabajamos de cerca con nuestros compatriotas y ayudamos a muchos compatriotas todos los días. En el consulado de Honduras en Atlanta se imprimen 80 a 90 pasaportes diarios y muchos de ellos de emergencia. También hay muchas condiciones de niños que quedan desprotegidos porque sus papás son deportados, nosotros les damos seguimiento



"Un país sin educación no va a salir adelante nunca"



¿Qué opina de la migración?

Es normal que los seres humanos queramos buscar mejores condiciones de vida. Como país sí tenemos el reto de generar mayores oportunidades para los hondureños y disminuir la migración masiva que se ha dado por la pandemia, los huracanes y las desgracias que hemos vivido y obviamente por la corrupción que nos golpea como sociedad. Todos somos víctimas de la corrupción. Que yo trabaje en Estados Unidos no me hace un hondureño ajeno a lo que pasa en mi país.



¿Y de la familia?

La familia es un pilar fundamental de cualquier sociedad, la familia es lo más importante después de Dios. Yo no entiendo como algunos políticos quieren arreglar temas de país, cuando sus familias los necesitan.



¿Piensa retomar su faceta de presentador en Estados Unidos?

Nunca lo he descartado. La televisión es mi pasión, ahora me apasiona más la política, jajajaja. No, ambas. Las puertas no las cierro, de hecho ya he tenido un par de propuestas, trabajar con podcast en algo en Atlanta y también estuve cerca de un programa en Telemundo, pero estoy enfocado en el servicio exterior y a parte mi familia siempre ha sido prioridad.



¿Qué proyectos tiene para este 2022?

Este 2022 tengo un proyecto interesante, un podcast que venimos trabajando con un buen amigo en Atlanta que tiene una estación de radio. Gracias a Dios siempre hay proyectos.



¿Cómo se visualiza dentro de cinco años?

Yo creo que en cinco años debería de estar siendo un agente de cambio ya a un nivel mayor para nuestra sociedad.



¿Qué consejo le da a la juventud hondureña?

Lo primero es que nunca dejen de creer, que nunca pierdan la esperanza, porque cuando perdemos la esperanza perdemos todo. Que nunca dejen de creer en ellos, en su familia, en su comunidad y en su país. Nunca dejen que los sueños sean solamente sueños.

Aquí hablamos de todo un poco...

Desde su punto de vista, de todos los problemas que existen, ¿cuál debe ser el principal que el nuevo gobierno de Honduras debe resolver?

¡Buena pregunta! Hay muchos temas importantes. Para mí en este momento por el tema de la cercanía del inicio del año escolar, debe ser la educación.



¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de su vida?

Jajaja, tengo varios. Jajaja, creo que a veces cuando uno habla comete muchas imprudencias… Una vez le dije a una amiga que felicidades porque estaba embarazada, ella me quedó viendo y me dijo: ‘No estoy embarazada’...



¿Qué es lo que la mayoría de la gente suele pensar de usted y no es cierto?

Que soy creído, jajajajaja.



¿Cuál ha sido su mayor logro hasta este momento?

Lo tengo marcado en mi vida desde el 1 de abril de 2020… Mi mayor logro fue el último día de quimioterapia de Isabella, que ella superara todo el proceso de tratamiento. Para mí fue como haber ganado la Champions, como haber sido electo presidente (si alguien lo quiere ver así), como haber ganado el Super Bowl o haber ganado el tour de Francia, una medalla olímpica de oro, algo magno que usted dice: ¡Wow, lo logramos! Ese es mi mayor logro hasta este momento.



¿Qué es lo que más le asusta en la vida?

Después de lo de Isabella, pocas cosas quedaron asustándome. Antes de lo de Isabella me asustaban más cosas. Creo que aprendí a no tener miedo, sino a accionar.



¿Si pudiera cenar con un famoso, con quién sería y por qué?

Jajajajaja, voy a decir algo que a mucha gente le va a causar como un lado de desprecio. Me gustaría cenar con Bad Bunny porque quiero preguntarle en qué piensa él cuando está escribiendo las letras de sus canciones, jajajaja.



Dice un post en su Instagram: "Una persona que nunca se equivocó, nunca intentó nada de nuevo...", ¿qué es el fracaso para Kenneth Melhado?

Para mí el fracaso es aprendizaje, es levantarse, es asumir las consecuencias y a partir de ahí seguir luchando para cambiar. El peor error que uno puede cometer como ser humano es creer que ya se acabó.

Las cortitas...

¿Cuál es su libro favorito?

La cabaña del tío Tom.



¿Cómo lo describirían sus amigos?

Como una persona alegre, optimista, con mucha energía, como una persona muy servicial y buen amigo.



Si pudiera cambiar el mundo, ¿qué cambiaría?

Para mí el mundo no va a cambiar, lo que buscaría sería un mundo con mayor equidad.



¿Cuál es su frase favorita?

La que utilicé cuando empezó lo de Isabella, “nadie debe de robarle esa esperanza e impulso de luchar por lo que usted quiere”.



¿Cuál es el mejor cumplido que ha recibido?

Jajajajaja, fíjese que… Usted sabe que cuando uno está en la televisión le dicen que está guapo, etc… Pero de los mejores cumplidos que yo he recibido es que me digan que soy un buen padre.



Complete la frase: “Yo no puedo vivir sin…”

Sin mi familia.

Qué prefiere...

Poder decidir el futuro o cambiar el pasado

Poder decidir el futuro.



Detener el cambio climático o conseguir la paz mundial

Detener el cambio climático.



Poder volar o poder ser invisible

Poder volar.



Tener más tiempo o ganar la lotería

Tener más tiempo.



Nos despedimos de este espacio con algunos nombres o palabras que evocan sentimientos y diferentes expresiones de nuestro entrevistado…



Olimpia: Un amor.

Xiomara Castro: Un cambio histórico para Honduras.

Cáncer: Un enemigo a vencer.

Honduras: Todo.

Alba Consuelo Flores: Una luchadora.

Partido Nacional: Una institución política fuerte que tiene que depurarse a lo interno.

Manuel Zelaya Rosales: Un líder político.

EL HERALDO: Después de Televicentro, siento que EL HERALDO ha sido como mi casa periodística, siempre muy agradecido, me han apoyado bastante.