Beatriz Valle se despide de las redes sociales y asegura que "estaba equivocada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde su última aparición oficial en Twitter, un día antes de elegirse la junta provisional del Congreso Nacional, la diputada Beatriz Valle volvió a hacer uso de la plataforma social y advirtió que se despedía de las redes sociales.

Pese a que no indicó si su ausencia sería de manera temporal o definitiva tras juramentarse este domingo a Jorge Cálix como presidente en propiedad de la cámara legislativa -y con la expulsión de ella y 17 compañeros más del Partido Libertad y Refundación (Libre)- Valle auguró que con esta crisis política se viene la "disolución de los poderes del Estado".

"Me despido de las redes advirtiendo al pueblo hondureño que aquí viene la disolución de los poderes del Estado. Abandonen el odio y tengan paz. Ojalá podamos detener esto antes de que sea tarde. Efectivamente, yo estaba equivocada", escribió, sin precisar a qué se refería con exactitud.

En un segundo tuit expresó: "Xiomara Castro y Manuel Zelaya Rosales quieren su ANC (Asamblea Nacional Constituyente) en este momento tan inoportuno. Estoy a favor de una ANC pero no ahora. ¡Qué gran peligro! Yo nunca promoví odio, promoví unidad y reconciliación. Los jueces juzgarán. Que estén bien. Guarden este tuit. Hasta pronto".





La odontóloga de 55 años de edad denunció que si algo le ocurre a ella o a su familia la culpa será del exgobernante "Mel" Zelaya y sus parientes.

Me faltó denunciar que si algo me pasa a mí o a mi familia, los responsables son @manuelzr y su familia que quieren dar golpe para revertir el golpe/09. He recibido en mi celular 20 mil msjes de amenazas a muerte, obscenidades, amenazas a mi integridad física y la de mi familia pic.twitter.com/J9uAYB9AQq