Preguntas y respuestas sobre la crisis en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno entrante aún no entra en función y ya hay una crisis abierta por la disputa que hay por la presidencia del Congreso Nacional de Honduras. Una mayoría de diputados propietarios eligió a Jorge Cálix como titular del Poder Legislativo 2022-2026, pero otro grupo -que cuenta con el respaldo de la presidenta electa Xiomara Castro- reconoce en el cargo a Luis Redondo.



¿Cómo llegamos aquí? Te dejamos preguntas y respuestas de este problema.



¿Qué desencadenó el conflicto?



Una vez conocidos los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2021, un grupo de diputados electos de Libertad y Refundación (Libre) se opuso al acuerdo firmado con el Partido Salvador de Honduras (PSH), para que de este instituto político designara al presidente del Congreso Nacional, siendo el ungido Luis Redondo. La alta dirigencia de Libre y una facción de sus legisladores, en su lugar, mantenía en pie su postura de seguir con el pacto.



¿En qué consistía el acuerdo?



Mediante el denominado “Acuerdo Bicentenario”, firmado en octubre del año pasado, Salvador Nasralla declinaba a su aspiración presidencial por el PSH (centro) y se sumaba a la fórmula de Libre (izquierda) con Xiomara Castro a la cabeza y él bajo la figura de designado presidencial. A cambio, se le cedía el poder de elegir al presidente del Congreso Nacional para el período 2022-2026; Libre, por lo tanto, apoyaría al nominado por Nasralla, sin importar la cantidad de diputados obtenidos en las votaciones.



Para muchos analistas, este arreglo fue vital para Castro ganara la presidencia, con alrededor de 1.7 millones de votos y con una diferencia de casi 15 por ciento de su principal contrincante, el nacionalista Nasry Asfura.

¿Por qué se rebelaron los diputados?



La alianza ganó la presidencia de la República, pero a nivel de diputados la coalición solo sumó 60 votos (50 de Libre y 10 de PSH), por debajo de los 65 parlamentarios necesarios para elegir una junta directiva. Con estos números, un bloque de legisladores electos veía inviable seguir el pacto.



Además, esta facción miraba con recelo que un parlamentario ajeno al partido gobernara el Poder Legislativo y que, con Libre como principal fuerza en el hemiciclo -pero lejos de la mayoría simple de 65 diputados-, el poder quedara en una bancada que era la cuarta fuerza política. Igualmente, varios dijeron sentirse marginados del acuerdo, al grado que lo calificaron como imposición.



Con los consensos necesarios, este grupo también asegura que con la presidencia en sus manos podrán tener gobernabilidad con Castro en el Poder Ejecutivo.



Al menos esos fueron los argumentos brindados por Beatriz Valle, una de las diputadas disidentes y que impulsó la candidatura alternativa de Jorge Cálix, en lugar de Luis Redondo.



¿Quién es Jorge Cálix y quiénes lo apoyan?



De pasado rojiblanco por ser militante de la Juventud Liberal, Jorge Cálix llegó al Congreso Nacional por primera vez en 2014 como diputado suplente de Beatriz Valle. En ese tiempo, este abogado -con una maestría en Derecho Procesal Civil- destacó por su beligerancia en debates televisivos y por un significativo número de iniciativas en el hemiciclo para un legislador con la figura de suplente. En 2018 quedó como parlamentario propietario por Francisco Morazán (uno de los más votados) y no abandonó su estilo confrontativo y de showman. En 2021 aspiró a la reelección y ganó como el candidato más votado.



Con Valle como su principal promotora en medios, Cálix obtiene el apoyo de casi una veintena de diputados de Libre, 44 del Partido Nacional, al menos 15 del Partido Liberal (la mayoría de la línea de Yani Rosenthal) y uno del Pac para nombrarlo como presidente del Congreso Nacional.

¿Quién es Luis Redondo y quiénes lo apoyan?



Conocido antes por ser parte de la barra de la Selección Nacional, Luis Redondo entró al Poder Legislativo en 2014 de la mano del sorpresivo Partido Anticorrupción (Pac), cuando era comandado por Salvador Nasralla. A este ingeniero en sistema también le atribuyen parte de la popularidad de Nasralla y del Pac en redes sociales por sus conocimientos en el mundo digital. Debido a los problemas de su partido, migró al Pinu en 2018 para que sobreviviera su campaña por la reelección, que finalmente ganó. Repite como diputado para el período 2022-2026, esta vez dentro del Partido Salvador de Honduras.



Pese a sus temporales y sutiles diferencias, Redondo ha sido un aliado del presentador deportivo y, al mismo tiempo, un puente con la dirigencia de Libre, debido a sus relaciones cordiales con la pareja Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.



En ese sentido, Redondo tiene el apoyo de Castro, al menos 30 diputados de Libre -con figuras como Rasel Tomé, Jari Dixon y Juan Barahona-, la bancada del PSH (formada por 10 parlamentarios), un grupo pequeño de liberales -muy afines a Luis Zelaya- y el diputado de la Democracia Cristiana (DC).



¿Qué repercusiones hay?



Tras instalarse la junta directiva provisional, con Jorge Cálix como presidente, Libre decidió expulsar a los diputados que apoyaron esa candidatura, calificados de “traidores”. De 21 que votaron por él, 18 salieron de las filas del partido, ya que otros tres se comprometieron a rectificar y no apoyarlo en la sesión para elegir a la junta directiva en propiedad.



Sin embargo, varios de los expulsados, como Beatriz Valle, aclararon que la medida no aplica como tal, ya que los estatutos de Libre no son claros con respecto a esa medida. Pese a ello, ninguno de ellos retrocedió de su decisión.



¿Cuál es la postura de los otros partidos?



El Partido Nacional fue claro en externar su apoyo a cualquier diputado de Libre por ser la principal fuerza en la asamblea legislativa, una postura que muchos analistas entendieron como un guiño a la candidatura de Cálix. Ellos -los 44- en bloque firmaron para su candidatura.



Los liberales, por medio de Yani Rosenthal, también comunicaron una posición similar: que la presidencia fuera para Libertad y Refundación, sin dar un apoyo explícito a Luis Redondo; pero hay un pequeño grupo, simpatizante a Luis Zelaya, que apoyó el acuerdo Libre-Nasralla. En todo caso diputados de ambos partidos atribuyen el problema a un conflicto interno de Libre y que la resolución pasaba por un diálogo a lo interno de ese partido.



El diputado de la Democracia Cristiana en un principio apoyó a Cálix, pero luego votó por Redondo, mientras que la diputación del Pac se mantuvo sin alterar en favor de Cálix.

¿Hay dos juntas directivas?



Para este domingo a las 7:00 de la mañana estaba convocada la sesión para elegir a la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional 2022-2026, pero la presencia de activistas de Libre dejaba en situación de riesgo a la facción de Cálix.



Cálix, como presidente provisional, trasladó de forma sorpresiva la sesión al centro de recreación Bosques de Zambrano para la elección de la directiva; no obstante, en el edificio legislativo quedaron los afines a Luis Redondo.



Primero se celebró la sesión de Bosques de Zambrano, donde con 79 votos se ratificó a Cálix como presidente del Congreso Nacional a eso de las 8:40 de la mañana. Minutos después, Redondo hacía lo propio, pero para alcanzar quórum sumaron a diputados suplentes, ya que solo sumaban 32 diputados de Libre, 10 de PSH, seis liberales y uno de la DC. Xiomara Castro reaccionó después para reconocer a esta como la junta legítima.



Pese a que hay una junta directiva con fuerza de ley y otra reconocida por el Poder Ejecutivo entrante, la mayoría de los abogados constitucionalistas consultados por los medios coinciden en que la junta directiva de Cálix tiene el respaldo legal.



Son varios argumentos a su favor: en la instalación de la junta provisional obtuvieron los votos necesarios para su candidatura (85 votos), Cálix era el único que podía convocar y presidir, entonces, la sesión de este domingo; y, además, nuevamente sacó el respaldo necesario, con 79 diputados propietarios.

¿Qué salidas hay?



Falta que se publique en el Diario Oficial La Gaceta los nombres de los integrantes de la directiva para dirimir qué grupo gana más legitimidad, debido a los vicios de legalidad que se atribuyen para ambas juntas.



Una de las salidas, planteadas por el abogado Rafael Jerez, es presentar un recurso de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva, teniendo la una repetición de la sesión como posible solución.



Mientras que otros analistas opinan que la respuesta es de índole político, por deberse a un cisma interno de Libre. Es decir, consenso y negociación en el partido de izquierda es lo que debe seguir, antes de llegar a una crisis política de grandes dimensiones.

