Artículo de Octavio Carvajal: Orgía de lagartos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras un barredor de calles se gana unos cuantos lempiras bajo las durezas de la intemperie, los cachos cerraron sus lúgubres doce años de mando despachándose con enormes y ofensivos salarios y prestaciones irregulares, y, de remate, visaron sueldos fijos para los 128 diputados suplentes, ante el silencio cómplice de todos aquellos que pronto tomarán las riendas del país, víctima de una orgía de lagartos.

En medio de colosales saqueos, pactos público-privados mañosos, personal sanitario sin su estabilidad prometida y miles de burócratas con futuro incierto, los azules -como ya no tienen nada que perder por ahora- se dieron socorros laborales a niveles de secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos de confianza, cosa que, según versados, es un acto ilícito, pero “el pillo soy yo”.



FIASCO



En el ocaso del régimen cachureco se oyó de todo. “Ladrones, saltamuros, robagallinas, narco, corrupto, borracho, tu madre, no tuve…”. Por los cuatro confines de la patria hay reclamos por falta de pagos, desde el décimo cuarto mes de salario, noviembre y diciembre hasta el aguinaldo. Además de miles de médicos, enfermeras y personal auxiliar burlados, sin chamba ni su ansiado acuerdo.

Reza el refrán: “En país de ciegos, el tuerto es rey”, que parece encaja por estos lares, donde miles aún cifran su ilusión en políticos de un bando y de otro para mermar aprietos, al menos primarios, desde un sueldo decoroso hasta lograr comprar una casita de ochocientos mil lempiras en un barrio de muerte. Empero, el de arriba no mira para abajo y el de abajo no mira hacia arriba. ¿Mentimos?



FLOJOS



Lo visto en los últimos dos meses de rectoría azul fue como un “asalto” estatal sin disimulo, pudor ni piedad. Sin importar si los altos delegados están o no en “ley” para obtener ricas prestaciones, lo justo, como decían JOH y Ricardo Álvarez -listos para el Parlacen-, es que hubieran aflojado el pisto y las plazas a los empleados de cuarto pelaje. “¡Qué injusticia!”, dijo el convertido de “Pepe” Lobo.

En el INA, Hondutel, la ENEE y Salud, entre varios otros entes, siguen líos por falta de ayudas salariales. En toda la burocracia un trabajador debe esperar cumplir más de veinte años de servicio para lograr una pinche jubilación que tarda seis meses en el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados Públicos, si no le ponen trabas en escritos que no van según el formato requerido.

¡Maldito papeleo! Simple realidad entre grandes y “gatos” que viven de lo oficial, con la única diferencia de que los primeros, en este caso, los salientes, no se anduvieron con ambages para recetarse “derechos” en un santiamén frente a la congoja y el rechazo de las mayorías. Por ahí salió un abogado diciendo que todo era “ilegal”, y estando en el Instituto de la Propiedad (IP), calladito y cínico se llevó una suculenta pensión. Machete, estate en tu vaina.



Sin duda, tienen al país y al erario como su mina. Si la nación está en ruina y no hay pisto para medicinas, salarios ni plazas, ¿por qué sí hubo chorros de pisto para los ministros y sus segundos? ¡Ah!, también para los 128 diputados (abarca a los nuevos), si ni siquiera llegan los 128 titulares, alegando que en la cámara se pueden contagiar de coronavirus. ¿Qué importante se perdería?



PROLE



Aquí todo es “legal” cuando se tiene el poder y es “ilegal” si el que lo dice ansía ocupar puestos cimeros en la abusada burocracia. Medio mundo se pone tieso en la llanura, y ya clavado en lujosos sillones, el hijo, la hija, la esposa, la amante, el pollo, la cuñada, la suegra (o) forman otra banda delictiva que funda “empresas” para cargar maletines repletos de dinero robado al erario, y “el delincuente soy yo”.



Casi todos pierden su fatua y exigida “ética”; nomás se sientan, son otra recua de insensibles. Antes de elegirse la Junta Directiva del Congreso Nacional oímos a un médico ufanarse de “merecer” ser el mandamás del Legislativo por tener a su favor tantos diputados. Salió podrido el doctorcito, por no decir que peló el cobre de su fingido talante de pulcro. ¡Otro insolente!



Xiomara Castro debe romper todos estos abusos ejecutados por manos y cerebros de perversos (as). Nueve millones de catrachos ansían castigo para léperos estatales y privados. Desarticule las mafias, pruebe de qué está hecha y mande merecidamente a los horcones a quien intente montar otra orgía de lagartos en su gestión.

BÁRBAROS



Sin tientos, muchos cachos se fueron con ricas prestaciones en medio de una crisis económica que no existe ante la codicia.

DOS



Una exfuncionaria de JOH se alzó con millón y medio de lempiras, y su esposo se llevó otro jugoso retiro laboral. “Vida mejor” para los dos.

OLLA



Médicos, enfermeras y auxiliares siguen reclamando pagos y plazas prometidas por los recién despedidos. Hervidero espera a Castro.

DOBLEZ



Libres y cachurecos doman el Congreso, pero los elegidos han reñido ligar con cachos y cheles. ¿Con quiénes se infectarán para dominar?