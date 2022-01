Xiomara Castro convoca este sábado a vigilia en los bajos del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, convocó este sábado a una vigilia en los bajos del Congreso Nacional previo a la sesión preparativa y definitiva en la que se elegirá a la junta directiva en propiedad que definiría a Jorge Cálix como mandatario del Legislativo.



"Hoy estaré en la vigilia en los bajos del Congreso Nacional, 6 pm", escribió Castro en su cuenta de Twitter. "¡Pueblo acompáñame!", pidió la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras.



Esta convocatoria es con el fin de "detener los negocios del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico que representan a “JOH” ahora dentro de Libre para impedir la transformación de Honduras", explicó Xiomara.



Esto aduciendo que los diputados denominados "traidores" volverán a votar por Cálix para ratificar su mandato en el Congreso durante el periodo 2022-2026.



Desde la noche del viernes, la ex primera dama convocó a sus militantes en apoyo a Luis Redondo, a quien designó como presidente del Legislativo, pero no obtuvo los 65 votos necesarios al no contar con 22 diputados de Libre.



Por su parte, Salvador Nasralla anunció que "todo el Partido Salvador De Honduras (PSH) se hará presente también".



"Compatriotas que apoyamos la salida del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico del Congreso Nacional. Los invito hoy para acompañar a la presidenta de la República @XiomaraCastroZ en una vigilia en los bajos del Congreso Nacional a las 6 pm hoy sábado 22 de enero 2022", escribió Nasralla.

¿Qué pasa si buscan impedir la sesión?

Ante la incertidumbre creada sobre la elección de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional surgen muchas preguntas de cara a su integración, pero en realidad las respuestas están en la misma Constitución de la República.



Pero ¿qué pasaría si la facción oficialista de Libre busca impedir la realización de la cita de mañana? ¿Es viable?



El artículo 193 el que advierte sobre cualquier intención de evitar que se realicen las sesiones del Congreso Nacional.



Ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares, podrá impedir la instalacion del Congreso, la celebracion de las sesiones o decretar su disolucion. La contravención de este precepto constituye delito contra los Poderes del Estado.



De tal manera que si se busca impedir la celebración de la sesión de mañana, la misma Constitución advierte que se cometería un delito.



La legislación constitucional estable con claridad cuál es el objetivo de la sesión del 23 de enero, pero antes hay que ver lo que dice sobre el 21 de enero.



El artículo 194 indica que “el veintiuno de enero se reunirán los Diputados en juntas preparatorias, y con la concurrencia de cinco por lo menos, se organizará la Directiva Provisional.



Y más adelante en el artículo 195 precisa: El veintitrés de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la Directiva en propiedad.



El Presidente del Congreso Nacional ejercerá sus funciones por un período de (4) cuatro años y será el Presidente de la Comisión Permanente. El resto de la Directiva durará (2) dos años en sus funciones.



Sin embargo, es el artículo constitucional 197 el que pone las reglas del juego de la obligatoriedad de los diputados en términos de su asistencia a la cámara legislativa.



