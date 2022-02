Doris Gutiérrez: "Apoyo decisión de Xiomara de no aceptar su investidura de manos de traidores"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La designada presidencial entrante, Doris Gutiérrez, aclaró su postura frente a la división entre el partido Libertad y Refundación (Libre), en la que apoya a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, y está en contra de los denominados "traidores".



Aunque todo indicaba una estadía pacífica y democrática en Libre, la paz se desplomó al no poder ponerse de acuerdo en la presidencia del Congreso Nacional en la que Castro designó a Luis Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras, como mandatario del Legislativo, pero no logró los 65 votos necesarios al no ser apoyado por 22 diputados de Libertad y Refundación.



Entre los 22 congresistas "traidores" está Jorge Cálix quien fue juramentado como presidente provisional del CN con 85 votos.



Ante esta postura, Doris Gutiérrez aclaró que "en mi condición de designada presidencial apoyo contundentemente la posición asumida por la Presidenta Electa Xiomara Castro".



Esto "en cuanto a defender la voluntad popular y no aceptar su investidura de manos de traidores".



Esto pasa aunque aún falta la segunda sesión preparativa y definitiva en la que se elegirá a la junta directiva en propiedad que normalmente es presidida por los mismos que fueron escogidos para la provisional, según dicta la historia, pero no se descarta que pueda suceder lo contrario.



